Água volta a transbordar pelo vertedouro da Barragem Santa Bárbara após seis meses 

Depois de um período crítico de estiagem que levou o manancial a registrar quase dois metros abaixo do nível normal, a Barragem Santa Bárbara, em Pelotas, voltou a atingir a capacidade máxima de armazenamento.
Imagens registradas nesta sexta-feira (31) mostram a água ultrapassando o vertedouro, cena que não era vista desde janeiro deste ano.
A recuperação da capacidade ideal representa um alívio para a segurança hídrica do município. Construído em 1968, o reservatório abastece até 60% da população pelotense e segue como ponto estratégico do sistema mantido pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).
O extravasamento do vertedouro faz parte do funcionamento natural da barragem em períodos de volume elevado. Quando o reservatório atinge o limite máximo, o excedente passa sobre a estrutura e desce em direção ao Canal Santa Bárbara.
Para amortecer o fluxo e conter a força da descida, a água passa pelo dissipador de energia — equipamento que reduz a velocidade antes do curso d'água seguir pelo canal, protegendo as margens contra erosões e garantindo a estabilidade do sistema.
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