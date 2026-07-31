Água volta a transbordar pelo vertedouro da Barragem Santa Bárbara após seis meses 

Cena que não era vista na cidade desde janeiro deste ano. Divulgação / Sanep

Depois de um período crítico de estiagem que levou o manancial a registrar quase dois metros abaixo do nível normal, a Barragem Santa Bárbara, em Pelotas, voltou a atingir a capacidade máxima de armazenamento.

Imagens registradas nesta sexta-feira (31) mostram a água ultrapassando o vertedouro, cena que não era vista desde janeiro deste ano.

A recuperação da capacidade ideal representa um alívio para a segurança hídrica do município. Construído em 1968, o reservatório abastece até 60% da população pelotense e segue como ponto estratégico do sistema mantido pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O extravasamento do vertedouro faz parte do funcionamento natural da barragem em períodos de volume elevado. Quando o reservatório atinge o limite máximo, o excedente passa sobre a estrutura e desce em direção ao Canal Santa Bárbara.

Para amortecer o fluxo e conter a força da descida, a água passa pelo dissipador de energia — equipamento que reduz a velocidade antes do curso d'água seguir pelo canal, protegendo as margens contra erosões e garantindo a estabilidade do sistema.



