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Água volta a transbordar pelo vertedouro da Barragem Santa Bárbara após seis meses 

Nível do manancial recuperou a capacidade máxima e chegou ao topo da estrutura nesta sexta-feira após risco de estiagem

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Igor Islabão

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