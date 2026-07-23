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Água da chuva do norte do RS vai chegar à Zona Sul? Veja a previsão do Ciex

Monitoramento aponta baixo risco de impactos das chuvas no sul gaúcho nos próximos dias

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Joanna Manhago

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