Água que atinge o norte gaúcho escoa pela Lagoa dos Patos até o oceano. Joanna Manhago/Grupo RBS

Enquanto o norte do Rio Grande do Sul concentra os maiores volumes de chuva e cidades enfrentam novos episódios de cheia, a previsão para a Zona Sul segue mais tranquila.

Até o momento, os modelos meteorológicos e hidrológicos não indicam impactos dessas precipitações na região, segundo o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

De acordo com a coordenadora do Ciex, Elisa Fernandes, o monitoramento realizado pela equipe mostra que a chuva registrada no norte do Estado deve perder intensidade nos próximos dias, reduzindo o risco de reflexos mais ao sul.

— Essas chuvas que estão acontecendo no norte do Estado tendem a se enfraquecer e desaparecer até o final de domingo. Nós não temos a expectativa de ter reflexos dessa chuva aqui na nossa região — afirma.

Água vai escoar pela Lagoa dos Patos

A pesquisadora explica que toda a água acumulada nas bacias hidrográficas do norte gaúcho ainda percorre um longo caminho até chegar ao extremo sul do Estado. Primeiro, esse volume escoa em direção ao Guaíba e, somente depois, segue para a Lagoa dos Patos.

Segundo Elisa, as projeções atuais também indicam que o Guaíba não deve ultrapassar a cota de inundação, o que reduz ainda mais a possibilidade de impactos na Zona Sul.

Quando há uma cheia significativa na Região Metropolitana, os efeitos costumam demorar cerca de dez dias para alcançar a Lagoa dos Patos, explica a pesquisadora.

Apesar do cenário considerado favorável, o Ciex mantém o acompanhamento contínuo das previsões meteorológicas e hidrológicas para identificar qualquer mudança no comportamento das chuvas ou dos níveis dos rios.

A orientação é que a população acompanhe os boletins oficiais emitidos pelos órgãos de monitoramento e pela Defesa Civil.



