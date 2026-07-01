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Merenda saudável
Notícia

Agricultura familiar passa a fornecer alimentos para 89 escolas da rede municipal de Rio Grande

Programa compra de 36 produtores locais e leva hortaliças e legumes recém-colhidos para cerca de 18 mil refeições servidas diariamente

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Joanna Manhago

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