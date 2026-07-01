Agergs abre fiscalização na travessia entre Rio Grande e São José do Norte

Problema ocorreu um dia após a aprovação do reajuste da tarifa da travessia, que passará de R$ 6,50 para R$ 6,75 a partir de segunda-feira (6). Metroplan / Divulgação

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) instaurou, nesta quarta-feira (1º), uma fiscalização para apurar as circunstâncias da pane mecânica registrada na lancha Armandina, da Transnorte, utilizada na travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte.

Segundo a empresa, a embarcação que faria a viagem das 10h apresentou problema em um dos motores e precisou ser substituída. Com isso, a saída foi remarcada para as 11h. A Transnorte informou que havia 69 passageiros a bordo e que ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu um dia após a aprovação do reajuste da tarifa da travessia, que passará de R$ 6,50 para R$ 6,75 a partir de segunda-feira (6). O aumento foi autorizado pela Agergs após a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) apresentar um cronograma para a realização da licitação definitiva do serviço.

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Averiguação será sobre responsabilidades

Após tomar conhecimento da ocorrência, a Agergs informou que mobilizou equipes da Diretoria de Transportes e Mobilidade para realizar vistorias, promover as diligências necessárias e manter interlocução com os demais órgãos envolvidos.

Segundo a agência, o objetivo é acompanhar o caso, identificar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis no âmbito regulatório.

"A Agência acompanha regularmente a operação da travessia e lamenta o ocorrido, reiterando seu compromisso com a segurança, a qualidade e a continuidade do serviço prestado à população", afirma um trecho da nota.

Esta é a segunda pane registrada em embarcações da Transnorte em pouco mais de um mês.

Em maio, a lancha El Shaday precisou interromper a travessia entre Rio Grande e São José do Norte após apresentar um problema mecânico. Na ocasião, cerca de 200 passageiros estavam a bordo. Ninguém ficou ferido.

Licitação definitiva está prevista para 2027

A Agergs destacou que o novo episódio reforça a necessidade de avanço da licitação conduzida pela Metroplan para a contratação de uma concessionária definitiva para operar a travessia hidroviária.

Segundo o cronograma apresentado pela fundação, o edital deve ser publicado em janeiro de 2027, com previsão de assinatura do contrato em maio do mesmo ano.

Atualmente, a travessia é operada pela Transnorte em regime de autorização precária e transporta cerca de 105 mil passageiros por mês.

Enquanto o processo licitatório não é concluído, a Agergs afirma que manterá a fiscalização permanente da operação para garantir a segurança, a qualidade e a continuidade do serviço prestado aos usuários.

