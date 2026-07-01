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Agergs abre fiscalização na travessia entre Rio Grande e São José do Norte

Novo episódio de problema mecânico ocorreu um dia após a aprovação do reajuste da tarifa; Agergs afirma que vai investigar as circunstâncias da ocorrência

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Laura Cosme

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