Advogado Waldir Bergmann morre aos 78 anos em Pelotas

Sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Comunidade Evangélica de São Lourenço do Sul. Divulgação / Arquivo Pessoal

Morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, o advogado Waldir Carlos Bergmann, em Pelotas. Morador de São Lourenço do Sul, ele construiu uma trajetória na advocacia e participou da diretoria da Subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Bergmann era marido da ex-secretária estadual da Saúde Arita Bergmann, com quem teve três filhos. Também deixa quatro netos, irmãos, demais familiares e amigos.

Trajetória reconhecida

Em nota, a prefeitura de São Lourenço do Sul lamentou a morte do advogado e destacou sua atuação profissional.

"Profissional que construiu uma trajetória marcada pela dedicação à advocacia, à defesa da cidadania e ao fortalecimento da justiça em nosso município e região", mencionou nota oficial.

O Executivo também ressaltou a contribuição de Bergmann para a advocacia local.

"Atuou de forma honrosa em sua diretoria, deixando um legado de compromisso e serviço à comunidade jurídica", completou a manifestação.

Velório e sepultamento

O velório ocorre nesta segunda-feira (13), na Capela do Cemitério Ecumênico Bom Pastor, em Pelotas.