Geral

Luto
Notícia

Advogado Waldir Bergmann morre aos 78 anos em Pelotas

Marido da ex-secretária estadual da Saúde Arita Bergmann, ele atuou por décadas na advocacia em São Lourenço do Sul

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS