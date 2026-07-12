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Acusado de atear fogo e matar ex-companheiro no Cassino vai a júri popular

Crime ocorreu em janeiro de 2025 enquanto vítima estava trocando botijão de gás em apartamento

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Laura Cosme

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