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A sustentabilidade do ambiente urbano

O planejamento das cidades, a adaptação às mudanças climáticas e os investimentos em infraestrutura são fundamentais para garantir qualidade de vida e desenvolvimento sustentável

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