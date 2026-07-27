A sustentabilidade do ambiente urbano

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

Pensar a cidade é pensar na qualidade de vida das pessoas. O ambiente urbano reflete as escolhas que fazemos, o modelo de desenvolvimento que adotamos e a capacidade de planejamento dos gestores públicos, da iniciativa privada e da própria sociedade. As cidades não são apenas espaços físicos onde se concentram pessoas e atividades econômicas; elas representam a forma como administramos os recursos naturais, enfrentamos os desafios sociais e nos preparamos para um futuro marcado por profundas transformações climáticas.

O mundo vive um processo contínuo de urbanização. Segundo as Nações Unidas, cerca de 57% da população mundial vive atualmente em áreas urbanas, percentual que deverá se aproximar de 70% até 2050, quando a população global alcançará aproximadamente 9,7 bilhões de habitantes. Esse crescimento ampliará a pressão sobre infraestrutura, mobilidade, habitação, saneamento, segurança hídrica e serviços públicos, exigindo cidades mais inteligentes, resilientes e sustentáveis.

O Brasil acompanha essa realidade. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, aproximadamente 87% da população brasileira reside em áreas urbanas. Embora a maioria dos municípios seja de pequeno porte, a maior parte da população está concentrada em médias e grandes cidades, onde os desafios relacionados ao planejamento territorial, à mobilidade, ao saneamento, à habitação e à adaptação às mudanças climáticas tornam-se cada vez mais complexos.

O crescimento urbano, quando ocorre sem planejamento estratégico, resulta na ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, amplia as desigualdades, eleva os custos da infraestrutura pública e aumenta a vulnerabilidade das comunidades. Levar pavimentação, drenagem, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, iluminação, transporte coletivo e equipamentos públicos para áreas ocupadas de forma desordenada torna-se cada vez mais oneroso e menos eficiente.

Entretanto, o maior desafio das cidades brasileiras já não está apenas no crescimento urbano. Está na capacidade de seus governos de anteciparem riscos, planejarem o futuro e prepararem os municípios para uma realidade em que os eventos climáticos extremos tendem a se tornar mais frequentes e intensos. Enchentes, alagamentos, estiagens prolongadas, ondas de calor, vendavais e a elevação do nível das águas deixaram de representar acontecimentos excepcionais para fazer parte do cotidiano de diversas regiões do país.

Diante desse cenário, torna-se indispensável que as administrações municipais assumam um papel protagonista na construção da resiliência climática. Isso exige muito mais do que respostas emergenciais. É necessário elaborar protocolos permanentes de prevenção e resposta, estruturar planos estratégicos voltados à adaptação climática, integrar as diferentes secretarias municipais, fortalecer a Defesa Civil, qualificar os sistemas de monitoramento e alerta, investir em infraestrutura resiliente e incorporar a variável climática a todas as decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano.

A sustentabilidade do ambiente urbano passa, necessariamente, pela construção de políticas públicas permanentes. Cada município precisa desenvolver sua própria agenda de boas práticas, estabelecendo prioridades, metas e indicadores capazes de orientar investimentos em drenagem urbana, saneamento básico, recuperação de áreas naturais, ampliação da arborização, proteção de corpos hídricos, infraestrutura verde, mobilidade sustentável, eficiência energética e educação ambiental. Mais do que executar obras, é preciso construir uma cultura institucional de prevenção, planejamento e gestão de riscos.

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Nesse contexto, sustentabilidade não deve ser compreendida apenas como preservação ambiental. Ela representa um modelo de desenvolvimento capaz de equilibrar crescimento econômico, inclusão social, proteção dos recursos naturais e segurança climática. Municípios que incorporarem esses princípios estarão mais preparados para reduzir perdas humanas e materiais, atrair investimentos, fortalecer sua competitividade e oferecer melhor qualidade de vida à população.

Entre todos os desafios urbanos, o saneamento básico continua sendo um dos maiores passivos brasileiros. Apesar dos avanços promovidos pelo novo marco legal do setor, milhões de brasileiros ainda convivem com a ausência de coleta e tratamento adequados de esgoto, comprometendo diretamente a saúde pública, a qualidade das águas e a sustentabilidade ambiental.

Na região sul do Rio Grande do Sul, municípios como Pelotas e Rio Grande ainda enfrentam importantes desafios nessa área, situação que reforça a necessidade de investimentos estruturantes e de uma gestão pública comprometida com resultados de longo prazo.

As cidades do futuro serão definidas pelas decisões tomadas no presente. Buscar um ambiente urbano sustentável é uma pauta estratégica de desenvolvimento, competitividade e proteção das pessoas. Mais do que administrar problemas, os governos municipais precisam liderar uma agenda permanente de planejamento, prevenção e inovação.