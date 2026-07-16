A menos de seis meses da extinção da função de cobrador, profissionais discutem transição de carreira em Pelotas

Restam cerca de 80 profissionais em atividade no município. Igor Islabão / Agência RBS

Em 31 de dezembro de 2026, encerra-se o prazo de transição que determina o fim da obrigatoriedade da função de cobrador no transporte coletivo de Pelotas. Para amparar os profissionais que ainda restam na atividade, uma assembleia geral extraordinária reuniu cerca de 30 trabalhadores na tarde desta quinta-feira (16), na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Pelotas.

A reunião, que contou com a liberação de escala por parte das empresas concessionárias para garantir a presença dos funcionários, serviu como um chamado de urgência.

Em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), a categoria tenta acelerar a qualificação de quem precisa migrar de área. Atualmente, há cerca de 80 profissionais em atividade no município.

A extinção gradual da função, que começou a ser desenhada há cinco anos, acompanha uma mudança drástica nos hábitos de pagamento: hoje, apenas 18% dos passageiros da cidade utilizam dinheiro físico para pagar a tarifa.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pelotas, Claudiomiro do Amaral, o período de transição de cinco anos foi fundamental para evitar demissões em massa imediatas. Estima-se que cerca de 60% dos antigos cobradores já tenham sido reaproveitados pelas próprias empresas de ônibus, principalmente como motoristas.

Agora, o foco está no grupo remanescente que precisa "virar a chave" antes do prazo final.

— O tempo foi suficiente. Quem se interessou, já está no mercado. Quem ainda não acordou, está tendo mais uma oportunidade. Temos cursos totalmente gratuitos no Sest Senat, incluindo mudança de categoria de CNH e operação de máquinas. Não podemos deixar a água bater no pescoço — alerta Amaral.

Entre as opções apresentadas no encontro pelo Sest Senat Pelotas estão o curso técnico em Logística, capacitações para operação de maquinário pesado e editais para a troca de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A instituição busca apoiar o planejamento dessa transição para assegurar a continuidade da jornada profissional dos trabalhadores.

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O cenário após 31 de dezembro

Embora o dia 31 de dezembro marque o fim da exigência legal do profissional a bordo, o sindicato pontua que o desligamento não será total ou imediato para 100% do quadro. Algumas exceções deverão permanecer no sistema a partir de janeiro de 2027.