Geral

Mercado de trabalho
Notícia

A menos de seis meses da extinção da função de cobrador, profissionais discutem transição de carreira em Pelotas

Encontro busca mobilizar trabalhadores que ainda continuam na atividade antes do encerramento definitivo da obrigatoriedade, em 31 de dezembro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS