Vestibular da Furg tem data antecipada; confira quando será a prova

Exame será aplicado simultaneamente em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. Divulgação / Secom / Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) alterou a data de aplicação do vestibular próprio para ingresso em 2027. Inicialmente marcado para 6 de dezembro, o exame será realizado em 22 de novembro de 2026, um domingo, das 14h às 19h30min.

Segundo a universidade, a mudança busca evitar coincidência com vestibulares de outras instituições de ensino superior da Zona Sul, permitindo que os candidatos participem de mais de um processo seletivo.

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Como será a prova

A taxa de inscrição será de R$ 85. As provas serão aplicadas simultaneamente em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.

O exame contará com 80 questões objetivas, elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e distribuídas por áreas do conhecimento. Os candidatos poderão escolher entre inglês e espanhol como língua estrangeira.

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Além das questões objetivas, a avaliação terá duas questões discursivas curtas, com respostas entre cinco e dez linhas, voltadas à compreensão e à produção textual.

Mais de mil vagas

Ao todo, a Furg ofertará 1.084 vagas em 62 cursos de graduação por meio do vestibular próprio, número que corresponde a 40% das vagas da universidade para o próximo ano letivo.

Os 60% restantes continuarão sendo preenchidos pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

