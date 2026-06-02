Um mês após naufrágio que matou três pescadores, buscas por último desaparecido estão suspensas

Bombeiros não descartam retomar buscas caso novas informações surjam. Tamires Brum / RBS TV

As buscas pelo pescador Enio Vieira de Araújo Júnior, desaparecido desde o naufrágio de uma embarcação no início de maio na Lagoa dos Patos, em Pelotas, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros. Um mês após o acidente, a corporação informou que a operação só será retomada caso surjam novas informações que possam auxiliar na localização da vítima.

Segundo o tenente Fabricio Madruga, a decisão foi tomada após o esgotamento dos recursos empregados ao longo de mais de 20 dias de buscas.

— [As buscas] foram suspensas em razão do esgotamento dos recursos empregados, com buscas de superfície, terrestres, mergulho e aéreas, além das dificuldades de delimitação de uma área de busca e da vasta extensão da lagoa — explicou.

Conforme os bombeiros, a suspensão não significa o encerramento definitivo do caso. As equipes permanecem mobilizadas para avaliar qualquer informação nova que possa indicar uma área mais precisa para retomada dos trabalhos.

Relembre o caso

O naufrágio ocorreu na noite de 1º de maio, próximo à Ilha da Feitoria, em Pelotas. Inicialmente, os bombeiros receberam a informação de que havia três desaparecidos, mas posteriormente foi confirmado que quatro pescadores estavam na embarcação.

Ao longo da operação, foram localizados os corpos de Marlom Lopes da Silva, Tales Silva Sales e André Amaro Machado Amorim. As vítimas eram moradoras de São José do Norte e atuavam na pesca.

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As equipes concentraram os trabalhos em diferentes pontos da Lagoa dos Patos, levando em consideração a ação das correntes e dos ventos sobre os corpos e destroços.