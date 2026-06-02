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Lagoa dos Patos
Notícia

Um mês após naufrágio que matou três pescadores, buscas por último desaparecido estão suspensas

Corpo de Bombeiros suspendeu a operação após mais de 20 dias de buscas na Lagoa dos Patos

Joanna Manhago

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