Programação terá atrações locais grade da TV Brasil Pierre Schlee / RBS TV

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) inaugura, nesta terça-feira (9), a estrutura de transmissão da TV UFPel, futura emissora educativa da instituição. O evento, marcado para as 16h junto à torre de transmissão da universidade (Rua Sete de Setembro, 25), oficializa a ativação do transmissor e a inserção da universidade na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Neste primeiro momento, o canal digital — operado na faixa 1.1 — transmite exclusivamente o sinal e a grade nacional da TV Brasil, utilizando a infraestrutura tecnológica já existente da Rádio Federal FM. A ativação ocorre por meio do Programa Brasil Digital, do Ministério das Comunicações, que destinou os recursos para a compra da antena.

A implantação completa do canal, que prevê estúdios e geração de conteúdo local focado em jornalismo, cultura e divulgação científica, ocorrerá de forma gradual. Atualmente, a universidade busca verbas para adquirir softwares e equipamentos de ilha de edição e estúdio.

Espaço de prática acadêmica e regionalidade

O projeto da TV UFPel foi idealizado em 2023 pelas professoras Marislei Ribeiro e Michele Negrini, do curso de Jornalismo do Centro de Letras e Comunicação (CLC). A proposta nasceu com o objetivo de criar um veículo público de diálogo com a comunidade regional, além de suprir a necessidade de um campo de prática laboratorial para os estudantes.

— A TV UFPel vai fortalecer vínculos com a comunidade, garantindo o direito à informação e à expressão. Além de ser um laboratório para a prática dos alunos, o objetivo é oferecer uma programação regional que dê visibilidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade — explica a diretora da emissora, Marislei Ribeiro.

Enquanto a estrutura física e técnica para transmissões próprias é viabilizada, os conteúdos audiovisuais produzidos por professores e estudantes — como o programa Em Pauta TV — continuam sendo veiculados por meio de plataformas de streaming e através de uma parceria com a TV Câmara de Pelotas.

A consolidação da estrutura local projeta a inserção de blocos locais na grade da EBC e o intercâmbio de conteúdos produzidos na Zona Sul com outras emissoras públicas do país.



