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Transporte responde por 44% das emissões de gases de efeito estufa em Rio Grande, aponta inventário da Furg

Levantamento indica que circulação de veículos ligados à atividade portuária é a principal fonte de emissões no município; ecossistemas locais absorvem apenas parte dos gases lançados na atmosfera

Laura Cosme

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