Transporte responde por 44% das emissões de gases de efeito estufa em Rio Grande, aponta inventário da Furg

O setor de transporte é responsável por 44% das emissões de gases de efeito estufa em Rio Grande, segundo um inventário elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O levantamento analisou dados de 2023 e foi apresentado ao Comitê Municipal de Mudanças Climáticas.
A pesquisa utilizou metodologias do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), referência internacional para inventários de emissões. O relatório ainda está em fase de conclusão e passará por ajustes finais antes da divulgação oficial.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Soler, o objetivo do estudo é identificar as principais fontes de emissão para orientar políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
— O indicador não é considerado alto, é considerado algo previsível dentro de uma cidade portuária. Com esses resultados, o município passa a contar com informações que permitem identificar as principais fontes de emissão e definir prioridades para as políticas públicas — afirma.
Os gases de efeito estufa são substâncias capazes de reter calor na atmosfera. Em concentrações naturais, são essenciais para a manutenção da temperatura do planeta. No entanto, o aumento dessas emissões, provocado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, intensifica o aquecimento global.
Entre os principais gases estão o dióxido de carbono (CO₂), emitido por veículos, indústrias e usinas; o metano (CH₄), associado à agropecuária e aos resíduos; e o óxido nitroso (N₂O), relacionado ao uso de fertilizantes e processos industriais.
Movimentação portuária impulsiona emissões
De acordo com o inventário, a predominância das emissões ligadas ao transporte está diretamente relacionada à atividade econômica de Rio Grande.
A cidade concentra um dos principais complexos portuários do país e registra intenso fluxo de veículos pesados para abastecer operações logísticas e industriais. Em períodos de maior movimentação de cargas, cerca de quatro mil caminhões por dia circulam pelas áreas de acesso ao porto e ao Distrito Industrial.
Embora o transporte lidere o ranking das emissões, outras atividades também têm participação significativa no inventário climático do município.
As chamadas fontes estacionárias — como caldeiras, geradores, aquecedores e fornos movidos a combustíveis fósseis — respondem por 20% das emissões. Na sequência aparecem Agropecuária (17%), Resíduos sólidos (12%) e Indústria (7%).
Ecossistemas absorvem pouco mais da metade das emissões
O estudo também avaliou a capacidade de Rio Grande de remover parte dos gases de efeito estufa da atmosfera.
Segundo os pesquisadores, os ecossistemas locais conseguem neutralizar cerca de 53% das emissões produzidas no município. Isso significa que pouco mais da metade dos gases lançados é absorvida pela vegetação e pelos ambientes naturais, enquanto o restante permanece na atmosfera contribuindo para o aquecimento global.
Essa capacidade está associada à presença de áreas naturais como banhados, marismas, restingas arbóreas e planícies costeiras, que funcionam como importantes reservatórios de carbono.
Apesar disso, o percentual ainda é insuficiente para compensar integralmente as emissões geradas pela atividade humana.
— Com toda a preservação que temos, ainda não conseguimos neutralizar mais emissões, principalmente pela questão do transporte. Por isso, trabalhamos para ampliar as áreas de proteção na cidade — afirma Soler.
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