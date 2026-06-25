Transporte responde por 44% das emissões de gases de efeito estufa em Rio Grande, aponta inventário da Furg

Pesquisa utilizou metodologias do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, que estabelece diretrizes científicas e técnicas padronizadas para esse tipo de inventário. Jorgito Santos / Divulgação

O setor de transporte é responsável por 44% das emissões de gases de efeito estufa em Rio Grande, segundo um inventário elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O levantamento analisou dados de 2023 e foi apresentado ao Comitê Municipal de Mudanças Climáticas.

A pesquisa utilizou metodologias do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), referência internacional para inventários de emissões. O relatório ainda está em fase de conclusão e passará por ajustes finais antes da divulgação oficial.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Soler, o objetivo do estudo é identificar as principais fontes de emissão para orientar políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

— O indicador não é considerado alto, é considerado algo previsível dentro de uma cidade portuária. Com esses resultados, o município passa a contar com informações que permitem identificar as principais fontes de emissão e definir prioridades para as políticas públicas — afirma.

Os gases de efeito estufa são substâncias capazes de reter calor na atmosfera. Em concentrações naturais, são essenciais para a manutenção da temperatura do planeta. No entanto, o aumento dessas emissões, provocado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, intensifica o aquecimento global.

Entre os principais gases estão o dióxido de carbono (CO₂), emitido por veículos, indústrias e usinas; o metano (CH₄), associado à agropecuária e aos resíduos; e o óxido nitroso (N₂O), relacionado ao uso de fertilizantes e processos industriais.

Movimentação portuária impulsiona emissões

De acordo com o inventário, a predominância das emissões ligadas ao transporte está diretamente relacionada à atividade econômica de Rio Grande.

A cidade concentra um dos principais complexos portuários do país e registra intenso fluxo de veículos pesados para abastecer operações logísticas e industriais. Em períodos de maior movimentação de cargas, cerca de quatro mil caminhões por dia circulam pelas áreas de acesso ao porto e ao Distrito Industrial.

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Embora o transporte lidere o ranking das emissões, outras atividades também têm participação significativa no inventário climático do município.

As chamadas fontes estacionárias — como caldeiras, geradores, aquecedores e fornos movidos a combustíveis fósseis — respondem por 20% das emissões. Na sequência aparecem Agropecuária (17%), Resíduos sólidos (12%) e Indústria (7%).

Ecossistemas absorvem pouco mais da metade das emissões

O estudo também avaliou a capacidade de Rio Grande de remover parte dos gases de efeito estufa da atmosfera.

Segundo os pesquisadores, os ecossistemas locais conseguem neutralizar cerca de 53% das emissões produzidas no município. Isso significa que pouco mais da metade dos gases lançados é absorvida pela vegetação e pelos ambientes naturais, enquanto o restante permanece na atmosfera contribuindo para o aquecimento global.

Essa capacidade está associada à presença de áreas naturais como banhados, marismas, restingas arbóreas e planícies costeiras, que funcionam como importantes reservatórios de carbono.

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Apesar disso, o percentual ainda é insuficiente para compensar integralmente as emissões geradas pela atividade humana.

— Com toda a preservação que temos, ainda não conseguimos neutralizar mais emissões, principalmente pela questão do transporte. Por isso, trabalhamos para ampliar as áreas de proteção na cidade — afirma Soler.



