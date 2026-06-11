Trabalhadores do Hotel Manta aguardam liberação de FGTS e seguro-desemprego

Justiça barrou plano de recuperação do Grupo Manta, lacrado em maio. Igor Islabão / Grupo RBS

Os 40 trabalhadores do Hotel Manta, que teve a falência decretada em maio deste ano, aguardam o cumprimento de uma decisão liminar que garante o encaminhamento do seguro-desemprego e o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão foi publicada no dia 17 de maio, dois dias após o empreendimento ser lacrado. A liminar determina a extinção dos contratos de trabalho, a baixa nas carteiras profissionais e a expedição dos alvarás para os encaminhamentos assistenciais e rescisórios.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Turismo e Hospitalidade de Pelotas (Sintraturhpel), uma reunião foi realizada com o administrador judicial. Ele informou que a prioridade é viabilizar o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores e que os demais valores trabalhistas devidos deverão ser discutidos e apuradas em processos individuais.

— De acordo com levantamento preliminar realizado pelo sindicato, o valor total das verbas rescisórias devidas aos trabalhadores gira em torno de R$ 500 mil — afirma o Sintraturhpel em nota.

Relembre o caso

O Hotel Manta, fundado em 1957 e um dos empreendimentos mais tradicionais de Pelotas, foi lacrado no dia 15 de maio após a decretação de falência determinada pela Justiça. A decisão havia sido publicada no dia 13 de maio pelo Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas.

A empresa havia ingressado com pedido de recuperação judicial em 2025, mas teve o plano rejeitado pelos credores em assembleia realizada no fim de abril. A Justiça também considerou que o grupo não demonstrou capacidade de superar a crise econômico-financeira.

Com a falência, foi determinada a lacração imediata do hotel, além da avaliação de bens, bloqueio de contas bancárias e levantamento patrimonial da empresa.

A reportagem buscou contato com a gerência e a direção do empreendimento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.



