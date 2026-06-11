Geral

Pelotas
Notícia

Trabalhadores do Hotel Manta aguardam liberação de FGTS e seguro-desemprego

Liminar determina baixa imediata nas carteiras profissionais de 40 ex-funcionários do tradicional empreendimento

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS