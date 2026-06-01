Tarifas de água e esgoto terão aumento de 4,39% em Pelotas

Elevação foi homologada após reunião da agência na última sexta-feira (29). Igor Islabão / Grupo RBS

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS) aprovou um reajuste de 4,39% nas tarifas de água e esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O aumento foi homologado após reunião da agência na última sexta-feira (29) e entrará em vigor em um prazo de 30 dias. O percentual é baseado na inflação calculada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) entre maio de 2025 e abril de 2026.

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Atualmente, o serviço básico para clientes residenciais é de R$ 27,74. Com o reajuste, o preço subirá para R$ 28,95. Para clientes com tarifa social, o valor passará de R$ 11,13 para R$ 11,61.



