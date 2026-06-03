Tapetes e procissões de Corpus Christi mobilizam Pelotas e Rio Grande; veja horários

Missas, procissões e a tradicional confecção de tapetes marcam as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (4) em Rio Grande e Pelotas. Organizadas pela Diocese de Rio Grande e pela Arquidiocese de Pelotas, as programações devem reunir milhares de fiéis ao longo do dia.
Uma das datas mais importantes do calendário católico, Corpus Christi celebra a presença de Cristo na Eucaristia. Neste ano, as atividades também terão caráter solidário, com arrecadação de alimentos, agasalhos e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Além das cerimônias religiosas, paróquias, movimentos pastorais, escolas católicas e comunidades das duas cidades participarão da confecção dos tradicionais tapetes que ornamentam os trajetos das procissões.
Rio Grande
Em Rio Grande, a celebração terá início às 15h, com missa no ginásio do Colégio Salesiano Leão XIII, presidida pelo bispo diocesano, Dom Jorge Pierozan.
Após a cerimônia, os fiéis seguirão em procissão até a Paróquia Sagrada Família, na Avenida Pelotas.
Com o tema "Santíssima Eucaristia: alicerce da paz", a Diocese de Rio Grande promove uma campanha solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores.
Os tradicionais tapetes de Corpus Christi também serão confeccionados com serragem em trechos do percurso da procissão.
Pelotas
Em Pelotas, as atividades começam ainda durante a madrugada. Às 4h30min, a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula recebe a celebração de envio dos grupos responsáveis pela confecção dos tapetes.
Das 7h às 14h, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. A missa campal está marcada para as 15h.
Após a celebração, os fiéis participarão da procissão eucarística em direção à Praça Coronel Pedro Osório, no Centro da cidade.
Com o lema "Com Jesus Pão da Vida, caminhamos juntos como Igreja", a Arquidiocese de Pelotas destaca a participação de crianças, jovens, adultos, idosos, religiosos e leigos na celebração pública da fé católica.
A orientação da organização é que os participantes levem cadeiras para acompanhar a missa com mais conforto.
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