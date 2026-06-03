Tapetes e procissões de Corpus Christi mobilizam Pelotas e Rio Grande; veja horários

Missas acontecem às 15h nos dois municípios. Divulgação/Diocese de Rio Grande

Missas, procissões e a tradicional confecção de tapetes marcam as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (4) em Rio Grande e Pelotas. Organizadas pela Diocese de Rio Grande e pela Arquidiocese de Pelotas, as programações devem reunir milhares de fiéis ao longo do dia.

Leia Mais Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda quem folga em junho de 2026

Leia Mais Aeroporto de Pelotas projeta alta de 65% no movimento durante o feriado de Corpus Christi

Uma das datas mais importantes do calendário católico, Corpus Christi celebra a presença de Cristo na Eucaristia. Neste ano, as atividades também terão caráter solidário, com arrecadação de alimentos, agasalhos e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além das cerimônias religiosas, paróquias, movimentos pastorais, escolas católicas e comunidades das duas cidades participarão da confecção dos tradicionais tapetes que ornamentam os trajetos das procissões.

Rio Grande

Em Rio Grande, a celebração terá início às 15h, com missa no ginásio do Colégio Salesiano Leão XIII, presidida pelo bispo diocesano, Dom Jorge Pierozan.

Após a cerimônia, os fiéis seguirão em procissão até a Paróquia Sagrada Família, na Avenida Pelotas.

Com o tema "Santíssima Eucaristia: alicerce da paz", a Diocese de Rio Grande promove uma campanha solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores.

Os tradicionais tapetes de Corpus Christi também serão confeccionados com serragem em trechos do percurso da procissão.

Pelotas

Em Pelotas, as atividades começam ainda durante a madrugada. Às 4h30min, a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula recebe a celebração de envio dos grupos responsáveis pela confecção dos tapetes.

Das 7h às 14h, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. A missa campal está marcada para as 15h.

Após a celebração, os fiéis participarão da procissão eucarística em direção à Praça Coronel Pedro Osório, no Centro da cidade.

Com o lema "Com Jesus Pão da Vida, caminhamos juntos como Igreja", a Arquidiocese de Pelotas destaca a participação de crianças, jovens, adultos, idosos, religiosos e leigos na celebração pública da fé católica.

Leia Mais Cristo Protetor de Encantado receberá confecção de tapetes de Corpus Christi pela primeira vez

A orientação da organização é que os participantes levem cadeiras para acompanhar a missa com mais conforto.



