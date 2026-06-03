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Tapetes e procissões de Corpus Christi mobilizam Pelotas e Rio Grande; veja horários

Celebrações ocorrem nesta quinta-feira (4) e devem reunir milhares de fiéis nas duas maiores cidades da Zona Sul

Joanna Manhago

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