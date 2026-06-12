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TAC estabelece prazo de dois anos para regularização fundiária de 25 áreas em Pelotas

Termo de Ajustamento de Conduta foca na entrega de títulos de propriedade para moradores de núcleos prioritários

Igor Islabão

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