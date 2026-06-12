TAC estabelece prazo de dois anos para regularização fundiária de 25 áreas em Pelotas

Principal objetivo do acordo é garantir um prazo definido para a conclusão da etapa de titulação dos imóveis. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e a prefeitura de Pelotas firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelece o prazo máximo de dois anos para a regularização fundiária de 25 núcleos urbanos informais consolidados no município. O objetivo é acelerar a emissão de títulos de propriedade para moradores dessas áreas e superar entraves burocráticos que vêm retardando o processo.

O acordo tem como base a legislação federal da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e os decretos municipais que definiram as áreas prioritárias para regularização. Em maio de 2023, a prefeitura publicou o Decreto nº 6.733, que instaurou o processo de regularização em 19 núcleos urbanos de interesse social (Reurb-S). Em 2025, outras seis áreas foram incluídas, totalizando os 25 núcleos contemplados pelo TAC.

Segundo o promotor Adriano Zibetti, o principal objetivo do acordo é garantir um prazo definido para a conclusão da etapa de titulação dos imóveis.

— A regularização demanda um volume de trabalho expressivo, principalmente na fase de levantamento social, que exige articulação técnica. O município precisa focar, colocar mais gente e aparelhar melhor a secretaria para atender a essa demanda — afirma.

Foco na titulação e reestruturação administrativa

Para cumprir o cronograma, a prefeitura deverá promover ajustes na estrutura da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O acordo prevê que a emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e o encaminhamento dos processos aos cartórios de Registro de Imóveis sejam concluídos dentro do prazo de dois anos.

Embora o TAC também mencione a implantação de infraestrutura básica, como redes de água, esgoto, energia elétrica e drenagem pluvial, o prazo estabelecido refere-se exclusivamente à regularização documental das áreas. As intervenções físicas deverão ser executadas gradualmente, conforme a disponibilidade orçamentária do município e o planejamento das secretarias responsáveis.

O cronograma abrange núcleos urbanos já incluídos nos programas municipais de regularização fundiária, entre eles Solar da Figueira, Vila Francesa, Santa Cecília, Vila Dulce, Py Crespo, 22 de Maio e Darci Ribeiro, além de outras áreas contempladas pelos decretos municipais.

O TAC também atribui ao município a responsabilidade de fiscalizar e buscar a responsabilização civil de proprietários, loteadores ou incorporadores que tenham contribuído para a formação irregular desses núcleos urbanos.

O cumprimento das metas será acompanhado pelo Ministério Público. Caso os prazos previstos não sejam observados, a prefeitura poderá ser alvo de sanções financeiras, incluindo a aplicação de multa diária.



