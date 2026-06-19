Você sabia que o talo do brócolis que muitas vezes vai para o lixo pode virar uma sopa cremosa? Ou que a casca da banana pode se transformar em ingrediente para um bolo?
Esses são alguns exemplos da chamada gastronomia sustentável, conceito que busca reduzir o desperdício de alimentos e incentivar formas mais conscientes de produção e consumo.
A discussão sobre o aproveitamento integral dos alimentos ganhou destaque após o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, celebrado em 18 de junho. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2016 para incentivar hábitos alimentares mais conscientes, valorizar culturas alimentares locais e reduzir impactos ambientais.
Na prática, a proposta é repensar a relação com aquilo que chega à mesa.
— Muitas vezes a gente não joga fora uma sobra. A gente joga fora alimento — resume o professor de Gastronomia Pedro Vianna.
Segundo ele, diversas partes dos alimentos que costumam ser descartadas possuem valor nutricional e podem ser utilizadas em diferentes preparações.
— Quando a gente passa a olhar para cascas, talos e folhas de outra forma, percebe que existe muito potencial ali. É uma mudança de hábito que reduz o desperdício e amplia as possibilidades dentro da cozinha — afirma.
O que é gastronomia sustentável?
A gastronomia sustentável considera todo o ciclo do alimento, desde a produção até o consumo. O conceito incentiva práticas que reduzam impactos ambientais, fortaleçam as economias locais e valorizem tradições culinárias.
Entre as recomendações estão a compra de alimentos produzidos na região, o consumo de ingredientes da estação, o planejamento das refeições para evitar desperdícios e o aproveitamento integral dos alimentos sempre que possível.
Além dos benefícios ambientais, essas práticas também podem gerar economia para as famílias e incentivar uma relação mais consciente com a alimentação.
Aproveitamento começa dentro de casa
Para Pedro Vianna, a gastronomia sustentável não exige mudanças radicais na rotina.
— Às vezes, a gente imagina que sustentabilidade é algo distante da nossa realidade, mas ela pode começar com atitudes simples, como aproveitar melhor os alimentos que já estão na geladeira — explica.
A seguir, duas receitas mostram como partes dos alimentos normalmente descartadas podem ganhar um novo destino.
Importante: antes de utilizar cascas, talos e outras partes dos alimentos, é fundamental realizar a higienização adequada dos ingredientes.
Sopa creme de talos de brócolis
O talo do brócolis costuma ser uma das partes mais descartadas durante o preparo das refeições. Nesta receita, ele se transforma no ingrediente principal de uma sopa cremosa e saborosa.
Além disso, os legumes utilizados no preparo podem ser aproveitados integralmente, incluindo as cascas da cebola e da cenoura, desde que estejam bem higienizadas.
Ingredientes
- Talos de cinco brócolis
- Uma batata pequena
- Três partes de cebola
- Duas partes de cenoura
- Uma parte de salsão
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Comece preparando um caldo de legumes. Em uma panela, cozinhe a cebola, a cenoura e o salsão por cerca de uma hora para extrair sabor e aroma.
Enquanto isso, cozinhe os talos de brócolis junto com a batata até que fiquem macios. Em seguida, processe os ingredientes até obter um creme homogêneo.
Aos poucos, adicione o caldo de legumes até alcançar a consistência desejada. Finalize com sal e pimenta-do-reino a gosto.
A receita mostra como uma parte do alimento frequentemente descartada pode ganhar destaque no prato, reduzindo o desperdício sem abrir mão do sabor.
Bolo de casca de banana
A casca da banana geralmente vai direto para o lixo depois que a fruta é consumida. Nesta receita, ela ganha uma nova função e se transforma na base de um bolo macio e saboroso.
Ingredientes
- Seis cascas de banana bem higienizadas
- Seis bananas cortadas em cubos
- Três ovos
- Uma xícara de óleo
- Duas xícaras de açúcar
- Duas xícaras de farinha de trigo peneirada
- Uma colher de sopa de fermento químico em pó
- Uma pitada de sal
Modo de preparo
No liquidificador, bata as cascas de banana, os ovos, o óleo, o açúcar e o sal por cerca de cinco minutos, até formar uma mistura homogênea.
Transfira o conteúdo para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa. Adicione as bananas cortadas em cubos e misture novamente.
Por último, incorpore o fermento químico. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos. Para verificar se está pronto, faça o teste do palito.
Pequenas mudanças, grandes impactos
A proposta da gastronomia sustentável vai além das receitas. O conceito busca incentivar uma alimentação mais consciente, valorizando os alimentos em todas as etapas do processo e reduzindo perdas que poderiam ser evitadas.
Ao reaproveitar cascas, talos e outras partes dos ingredientes, consumidores não apenas diminuem o desperdício, mas também descobrem novos sabores e possibilidades culinárias.
Em um cenário de crescente preocupação com o desperdício de alimentos e seus impactos ambientais, a mensagem é simples: pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença dentro de casa, no bolso e também para o planeta.
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