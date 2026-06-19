Data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2016 para incentivar hábitos alimentares mais conscientes, valorizar culturas alimentares locais e reduzir impactos ambientais. Gabriel Belfagger / RBS TV

Você sabia que o talo do brócolis que muitas vezes vai para o lixo pode virar uma sopa cremosa? Ou que a casca da banana pode se transformar em ingrediente para um bolo?

Esses são alguns exemplos da chamada gastronomia sustentável, conceito que busca reduzir o desperdício de alimentos e incentivar formas mais conscientes de produção e consumo.

A discussão sobre o aproveitamento integral dos alimentos ganhou destaque após o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, celebrado em 18 de junho. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2016 para incentivar hábitos alimentares mais conscientes, valorizar culturas alimentares locais e reduzir impactos ambientais.

Na prática, a proposta é repensar a relação com aquilo que chega à mesa.

— Muitas vezes a gente não joga fora uma sobra. A gente joga fora alimento — resume o professor de Gastronomia Pedro Vianna.

Segundo ele, diversas partes dos alimentos que costumam ser descartadas possuem valor nutricional e podem ser utilizadas em diferentes preparações.

— Quando a gente passa a olhar para cascas, talos e folhas de outra forma, percebe que existe muito potencial ali. É uma mudança de hábito que reduz o desperdício e amplia as possibilidades dentro da cozinha — afirma.

O que é gastronomia sustentável?

Conceito incentiva práticas que reduzam impactos ambientais, fortaleçam as economias locais e valorizem tradições culinárias. Gabriel Belfagger / RBS TV

A gastronomia sustentável considera todo o ciclo do alimento, desde a produção até o consumo. O conceito incentiva práticas que reduzam impactos ambientais, fortaleçam as economias locais e valorizem tradições culinárias.

Entre as recomendações estão a compra de alimentos produzidos na região, o consumo de ingredientes da estação, o planejamento das refeições para evitar desperdícios e o aproveitamento integral dos alimentos sempre que possível.

Além dos benefícios ambientais, essas práticas também podem gerar economia para as famílias e incentivar uma relação mais consciente com a alimentação.

Aproveitamento começa dentro de casa

Para Pedro Vianna, a gastronomia sustentável não exige mudanças radicais na rotina.

— Às vezes, a gente imagina que sustentabilidade é algo distante da nossa realidade, mas ela pode começar com atitudes simples, como aproveitar melhor os alimentos que já estão na geladeira — explica.

A seguir, duas receitas mostram como partes dos alimentos normalmente descartadas podem ganhar um novo destino.

Importante: antes de utilizar cascas, talos e outras partes dos alimentos, é fundamental realizar a higienização adequada dos ingredientes.

Sopa creme de talos de brócolis

Legumes utilizados no preparo podem ser aproveitados integralmente, incluindo as cascas da cebola e da cenoura. Gabriel Belfagger / RBS TV

O talo do brócolis costuma ser uma das partes mais descartadas durante o preparo das refeições. Nesta receita, ele se transforma no ingrediente principal de uma sopa cremosa e saborosa.

Além disso, os legumes utilizados no preparo podem ser aproveitados integralmente, incluindo as cascas da cebola e da cenoura, desde que estejam bem higienizadas.

Ingredientes

Talos de cinco brócolis

Uma batata pequena

Três partes de cebola

Duas partes de cenoura

Uma parte de salsão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Comece preparando um caldo de legumes. Em uma panela, cozinhe a cebola, a cenoura e o salsão por cerca de uma hora para extrair sabor e aroma.

Enquanto isso, cozinhe os talos de brócolis junto com a batata até que fiquem macios. Em seguida, processe os ingredientes até obter um creme homogêneo.

Aos poucos, adicione o caldo de legumes até alcançar a consistência desejada. Finalize com sal e pimenta-do-reino a gosto.

A receita mostra como uma parte do alimento frequentemente descartada pode ganhar destaque no prato, reduzindo o desperdício sem abrir mão do sabor.

Bolo de casca de banana

Item se transforma na base de um bolo macio e saboroso. Gabriel Belfagger / RBS TV

A casca da banana geralmente vai direto para o lixo depois que a fruta é consumida. Nesta receita, ela ganha uma nova função e se transforma na base de um bolo macio e saboroso.

Ingredientes

Seis cascas de banana bem higienizadas

Seis bananas cortadas em cubos

Três ovos

Uma xícara de óleo

Duas xícaras de açúcar

Duas xícaras de farinha de trigo peneirada

Uma colher de sopa de fermento químico em pó

Uma pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, bata as cascas de banana, os ovos, o óleo, o açúcar e o sal por cerca de cinco minutos, até formar uma mistura homogênea.

Transfira o conteúdo para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa. Adicione as bananas cortadas em cubos e misture novamente.

Por último, incorpore o fermento químico. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos. Para verificar se está pronto, faça o teste do palito.

Pequenas mudanças, grandes impactos

A proposta da gastronomia sustentável vai além das receitas. O conceito busca incentivar uma alimentação mais consciente, valorizando os alimentos em todas as etapas do processo e reduzindo perdas que poderiam ser evitadas.

Ao reaproveitar cascas, talos e outras partes dos ingredientes, consumidores não apenas diminuem o desperdício, mas também descobrem novos sabores e possibilidades culinárias.

Em um cenário de crescente preocupação com o desperdício de alimentos e seus impactos ambientais, a mensagem é simples: pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença dentro de casa, no bolso e também para o planeta.



