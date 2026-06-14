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"Sonho em ter uma casa para mim e para a minha pequena": Pelotas atende 400 famílias em mutirão de cadastro habitacional

Atendimento no Ginásio Karosso registrou alta procura neste domingo; tempo médio dos atendimentos foi de 40 minutos

Gabriel Veríssimo

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