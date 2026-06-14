"Sonho em ter uma casa para mim e para a minha pequena": Pelotas atende 400 famílias em mutirão de cadastro habitacional

Podem se cadastrar famílias com renda bruta de até R$ 3,2 mil e que configurem situação de déficit habitacional. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Foi realizada em Pelotas, neste domingo (14), a primeira etapa do Cadastro Habitacional permanente. Serão realizados mutirões em diferentes regiões do município, voltados para a população que sonha com reforma habitacional ou com a conquista da casa própria.

Podem se cadastrar famílias com renda bruta de até R$ 3,2 mil e que configurem situação de déficit habitacional. O critério inclui pessoas que vivem em habitações precárias, em situação de coabitação — mais de uma família dividindo o mesmo espaço, onde mais de três pessoas dividem o mesmo dormitório — quem mora de aluguel ou vive em situação de rua.

O cadastro permanente possibilita que as famílias já estejam aptas a participar de programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, ou semelhantes, sendo necessária apenas uma atualização de informações para cada programa.

— Historicamente, Pelotas só fazia cadastro habitacional especificamente para algum programa habitacional. Então, o último cadastro que a gente teve foi há 10 anos, e não foi permanente — explica o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Pelotas, Cassius Baumgarten.

Demanda superou expectativas

Neste domingo (14), o primeiro mutirão aconteceu no Ginásio Karosso, voltado para a população do São Gonçalo e das praias. Foram distribuídas 400 fichas, mas a demanda excedeu a expectativa da prefeitura. Aqueles que não conseguiram ser atendidos tiveram o atendimento agendado para a secretaria ou para os próximos mutirões.

O processo acontece em três etapas: a triagem, na qual assistentes sociais conferem a documentação; a digitalização dos documentos; e o cadastro. Segundo Baumgarten, o tempo médio dos atendimentos é de 40 minutos.

— A gente está indo com a prefeitura até os territórios. Historicamente, a Secretaria de Habitação abria suas portas e as pessoas iam até o Centro, mas muita gente não tinha acesso à informação ou não tinha recursos para ir. Hoje teve gente que dormiu na fila. A partir das 21h de ontem, já teve registro de pessoas aqui — conta o secretário.

Sonho da casa própria

Prefeitura vai realizar mais três mutirões nas próximas semanas. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Para Simone da Silva, que estava na fila desde as 9h, o cadastramento representa o sonho da casa própria.

— Sonho em ter uma casa para mim e para a minha pequena, já que a gente mora de aluguel. Eu tenho uma menina de sete anos. Então é a realização de um sonho. Está sendo positivo (o mutirão), vai ajudar bastante a população — relata.

Fabiana da Rosa também divide o mesmo desejo. Ela mora de aluguel com os três filhos.

— É ter minha casa própria, né. Porque pagar aluguel e comprar casa não tem como. Eu moro com meus três filhos, então esse é meu sonho, ter uma casa própria — diz.

Próximos mutirões

Dia 21 de junho: ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Caruccio, para moradores das Três Vendas;

ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Caruccio, para moradores das Três Vendas; Dia 28 de junho: auditório da Secretaria de Educação (SME), para moradores do Fragata, Simões Lopes e zona rural;

auditório da Secretaria de Educação (SME), para moradores do Fragata, Simões Lopes e zona rural; Dia 5 de julho: Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU das Artes) Dunas, para moradores da região do Areal.

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