Sem obras e em estado crítico, prédio do Cassino dos Mestres pode voltar para União

Tombado como patrimônio histórico estadual, imóvel apresenta graves problemas estruturais e, ao longo dos últimos anos, tornou-se alvo de invasões, incêndios e constantes alertas sobre riscos à segurança. Laura Cosme / Grupo RBS

O futuro do prédio do Cassino dos Mestres, um dos principais símbolos da história industrial de Rio Grande, entrou em uma nova fase de incerteza.

A possibilidade de o imóvel deixar de ser administrado pelo município e retornar ao patrimônio da União passou a ser discutida após decisão judicial que rejeitou o cronograma de recuperação apresentado pela administração municipal. A informação foi confirmada pela 1ª promotoria de Justiça de Rio Grande.

Localizado no complexo da antiga Fábrica Rheingantz, o Cassino dos Mestres encontra-se em avançado estado de deterioração.

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Tombado como patrimônio histórico estadual, o imóvel apresenta graves problemas estruturais e, ao longo dos últimos anos, tornou-se alvo de invasões, incêndios e constantes alertas sobre riscos à segurança.

Segundo o Ministério Público, o prédio representa um dos poucos exemplares remanescentes da arquitetura social industrial no Estado, preservando aspectos da organização social e das relações de trabalho existentes durante o auge da indústria têxtil rio-grandina.

Entre as últimas medidas adotadas no processo, a promotoria lembra que, em novembro de 2025, foi solicitado judicialmente o cercamento do imóvel, o fechamento de acessos e a retirada de pessoas em situação de rua que ocupavam o local.

Após a execução dessas medidas, o município apresentou à Justiça um cronograma para recuperação do prédio. No entanto, a proposta previa a conclusão das obras somente em 2029 e acabou não sendo aceita.

"Em 5 de fevereiro do presente ano, o Juizado entendeu por indeferir o cronograma apresentado pelo Município em outubro de 2025, o qual previa a realização de obras até 2029", explica a promotoria, em nota.

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Por que a União pode retomar o imóvel?

A possibilidade de o Cassino dos Mestres voltar para a União está relacionada às condições estabelecidas quando o imóvel foi transferido ao município, em agosto de 2009, após repasse da justiça federal.

Em muitos casos, imóveis públicos federais são doados a estados ou municípios mediante o cumprimento de encargos específicos, como a preservação do patrimônio, a realização de obras de recuperação e a implantação de atividades de interesse público.

Conforme a promotoria, a Justiça determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul (SPU/RS) se manifestassem sobre uma eventual revogação da doação do imóvel ao Município do Rio Grande, diante do possível descumprimento de obrigações relacionadas ao restauro, à preservação do prédio e à implantação de programas culturais e educacionais.

Em abril deste ano, os órgãos federais solicitaram informações sobre as razões do descumprimento dos encargos, o estado atual do imóvel, despesas relacionadas ao bem e a formalização de eventual desinteresse do município na manutenção da propriedade.

O processo ainda não tem definição. Segundo o Ministério Público, o Município recorreu da decisão judicial.

"Da decisão judicial, o Município interpôs agravo, o qual, até o momento, encontra-se pendente de julgamento", aponta o MP.

Histórico de tentativas para viabilizar recuperação

O Cassino dos Mestres possui um projeto de restauro aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) desde 2020. Entretanto, o custo estimado em cerca de R$ 10 milhões impediu a execução das obras.

No ano passado, a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação informou que trabalhava em uma nova proposta para viabilizar a recuperação do imóvel. O projeto previa a instalação de uma estrutura de vidro no interior da edificação, preservando as características históricas do prédio e permitindo sua transformação em espaço destinado a atividades culturais e educativas.

A proposta foi apresentada ao Ministério Público, mas previa a conclusão das intervenções apenas em 2029, prazo considerado excessivo pela Justiça.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação para obter um posicionamento sobre o andamento do projeto e sobre a possibilidade de reversão do imóvel à União, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Também foram procuradas a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul (SPU/RS), que, até o momento, não se manifestaram.

Símbolo da industrialização

Construído em 1911 pelo arquiteto Theodor Wiederspahn, o Cassino dos Mestres integra o complexo da antiga Fábrica Rheingantz, considerado um dos mais importantes marcos da industrialização do sul do Brasil.

Com o encerramento da Sociedade Mutualidade em 1967 e, posteriormente, o fechamento da Rheingantz no final dos anos 1990, o imóvel entrou em processo de abandono. Silvia Sannes / Arquivo

Inicialmente destinado ao lazer e à convivência dos mestres da fábrica, o prédio passou a sediar, em 1919, a Sociedade Mutualidade, entidade mantida pelos próprios trabalhadores e responsável por oferecer benefícios assistenciais.

— A construção desse prédio está contextualizada em um momento em que a Rheingantz estava fazendo uma série de ampliações de outras edificações e nesse momento de expansão, foi pensada a construção de um lugar para que inicialmente atendesse os mestres estrangeiros que vinham até Rio Grande. Eles eram o mais alto escalão dos funcionários da Rheingantz — explica a doutora em história e professora da UFRGS, Olivia Nery.

Nas décadas seguintes, também funcionou como cooperativa de consumo para funcionários da indústria.

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Com o encerramento da Sociedade Mutualidade em 1967 e, posteriormente, o fechamento da Rheingantz no final dos anos 1990, o imóvel entrou em processo de abandono.

Em 2011, foi atingido por um incêndio. Um ano depois, todo o complexo Rheingantz foi tombado como patrimônio histórico. Em 2024, um novo sinistro com fogo voltou a atingir o prédio, agravando ainda mais seu estado de conservação.



