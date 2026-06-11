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Sem obras e em estado crítico, prédio do Cassino dos Mestres pode voltar para União

Justiça rejeitou cronograma apresentado pela prefeitura e determinou manifestação de órgãos federais sobre eventual revogação da doação do imóvel

Laura Cosme

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