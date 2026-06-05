"Sem chuva, Bagé tem água para no máximo 60 dias", alerta diretor do Daeb

Barragem da Sanga Rasa, principal reservatório do município, está 9,10 metros abaixo do nível normal. Tamile Padilha / Daeb

A ampliação do racionamento de água em Bagé para 16 horas diárias, anunciado nesta sexta-feira (5), ocorre em meio a um cenário que preocupa as autoridades responsáveis pelo abastecimento do município da região da Campanha, no Rio Grande do Sul.

Segundo Max Meinke, diretor-geral do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), autarquia responsável pelo sistema, se não houver chuvas significativas nas próximas semanas, o abastecimento corre risco de colapsar.

— Sem chuva, Bagé tem água para no máximo 60 dias — afirma.

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A partir de segunda-feira (8), os moradores passarão a contar com apenas oito horas diárias de abastecimento. O setor 1 receberá água das 4h ao meio-dia, enquanto o setor 2 será abastecido das 16h à meia-noite.

A decisão de ampliação foi tomada após avaliações técnicas sobre a situação das barragens e o comportamento das chuvas ao longo do ano.

Segundo Meinke, todos os meses de 2026 registraram precipitação abaixo da média histórica. Em maio, considerado tradicionalmente um dos meses mais secos do ano na região, o volume registrado também ficou abaixo do esperado, agravando um quadro que já vinha se deteriorando.

— O problema não acontece de forma súbita. É uma situação que vai evoluindo ao longo do tempo e exige acompanhamento constante. Nós analisamos os níveis das barragens, o comportamento do sistema de distribuição e a projeção de consumo antes de tomar qualquer decisão — explica.

Atualmente, a Barragem da Sanga Rasa, principal reservatório do município, está 9,10 metros abaixo do nível normal, enquanto a Barragem do Piraí registra déficit de 3,65 metros.

Conforme o diretor, os cálculos realizados pelo Daeb indicavam autonomia de aproximadamente 50 dias com o antigo sistema de racionamento, que interrompia o abastecimento por 12 horas diárias. Com a ampliação da restrição, a expectativa é ganhar alguns dias adicionais.

— Ao aumentar o racionamento para 16 horas e reduzir o abastecimento para oito horas, esperamos ampliar essa margem para algo próximo de 60 dias. Claro que esse cálculo considera um cenário extremo, sem nenhuma chuva no período — afirma.

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Pontas de rede são as mais afetadas

O Daeb também se prepara, também, para ampliar o atendimento com caminhões-pipa, principalmente nas regiões mais vulneráveis da cidade, as chamadas pontas de rede.

Segundo Meinke, o impacto do racionamento não ocorre de forma igual em todos os bairros. Moradores de áreas mais altas ou localizadas nas extremidades da rede de distribuição costumam enfrentar dificuldades maiores.

— Quando falamos em oito horas de abastecimento, em alguns locais esse período pode ser menor. A água demora para chegar às áreas mais distantes e mais altas da cidade. Quem mais sofre são as pessoas que não possuem caixa d'água ou reservatório doméstico — diz.

Atualmente, o Daeb opera com dois caminhões-pipa próprios e conta com contratos de apoio para ampliar o atendimento conforme a demanda.

A autarquia também avalia a possibilidade de solicitar reforço de veículos caso a situação se agrave nos próximos meses.

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Crise virou rotina

Embora a estiagem atual seja considerada severa, Meinke afirma que o município convive com episódios recorrentes de escassez hídrica há vários anos.

Segundo ele, Bagé precisou adotar racionamento em cinco dos últimos seis anos. O cenário recorrente, diz o diretor, acabou criando uma cultura de adaptação entre a população e os próprios servidores responsáveis pelo abastecimento.

— É uma situação muito difícil, mas existe experiência acumulada. O Daeb conhece o sistema e a população também já aprendeu a lidar com períodos de restrição. Isso ajuda a reduzir alguns impactos, embora o sofrimento das pessoas continue existindo — afirma.

O diretor lembra que a solução definitiva depende de obras estruturantes, como a construção da Barragem da Arvorezinha, projetado para ampliar a segurança hídrica do município nos próximos anos e que encontra-se em execução.

Apelo à população

Enquanto aguarda a chegada de chuvas mais consistentes, o Daeb reforça o pedido para que os moradores economizem água.

A recomendação é evitar desperdícios e restringir o consumo ao essencial. Continua proibida, por exemplo, a lavagem de veículos e fachadas durante o período de racionamento.

— Toda a energia da equipe está voltada para minimizar os impactos dessa situação. Mas precisamos do engajamento da população. É fundamental utilizar água apenas para o necessário e pensar principalmente nas comunidades mais vulneráveis, que são as primeiras a sentir os efeitos da escassez — conclui Meinke.



