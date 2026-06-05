Geral

Crise hídrica
Notícia

"Sem chuva, Bagé tem água para no máximo 60 dias", alerta diretor do Daeb

Com barragens em níveis críticos, município ampliará racionamento para 16 horas diárias a partir de segunda-feira (8)

Felipe Valduga

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