São José do Norte cria linha de transporte coletivo sob demanda para atender comunidades da Várzea

O valor da passagem foi definido em R$ 22. Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

Moradores da região da Várzea, em São José do Norte, passaram a contar com uma nova opção de transporte coletivo. A prefeitura colocou em operação uma linha sob demanda, que funcionará por meio de agendamento prévio e será realizada com uma van.

Segundo o município, o serviço atenderá as localidades de Passinho, Capivaras, Várzea, Ponta do Mato, Arroio do Inhame e comunidades vizinhas, com o objetivo de ampliar o acesso ao transporte para moradores do interior.

O diferencial da nova linha está no modelo de funcionamento. Diferentemente do transporte coletivo convencional, as viagens serão realizadas apenas mediante solicitação antecipada dos passageiros. O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp, no número (53) 98429-0546.

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A operação ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras, com saída da Várzea às 7h30min e retorno previsto para as 16h30min. O valor da passagem foi definido em R$ 22.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa busca atender uma demanda histórica das comunidades rurais da região. A administração municipal informou ainda que a adesão dos moradores será acompanhada ao longo dos próximos meses e poderá servir de base para a manutenção e eventual ampliação do serviço no futuro.





*Sob orientação de supervisão de Luiza La Rocca

