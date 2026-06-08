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Sagu tropical: receita de merendeiras de Piratini vence concurso nacional de alimentação escolar

Criada com frutas da estação e sem açúcar, sobremesa levou o primeiro lugar do RS em votação popular

Gabriel de Bem

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Gabriel Veríssimo

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