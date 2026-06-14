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Região Sul e Campanha podem ter geada e temperatura próxima de 0°C nesta segunda-feira

Em Canguçu, termômetros devem marcar 2°C no início da manhã, enquanto Bagé pode registrar mínima de 3°C

Gabriel Veríssimo

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