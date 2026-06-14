Região Sul e Campanha podem ter geada e temperatura próxima de 0°C nesta segunda-feira

Para terça-feira, a previsão segue de temperaturas baixas em todo o Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

De acordo com boletim hidrometeorológico divulgado neste domingo (14) pela Coordenadora Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), o tempo será estável em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15), com temperaturas baixas e mar agitado. As mínimas devem variar entre -2ºC e 10ºC.

Na Região Sul e na Campanha existe possibilidade de formação de geada, previsão que também vale para outras regiões do Estado. Segundo o Centro de Pesquisa e Previsão Meteorológica (CCPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), as temperaturas na metade sul devem ficar próximas de 0°C no início da manhã.

Em Canguçu, a mínima deve chegar a 2°C no início da manhã, e em Bagé, a mínima deve ser de 3°C no mesmo período. Em Pelotas, a mínima deve ser de 5°C, e em Rio Grande e São Lourenço do Sul deve chegar a 6°C.

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