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"Reconhecimento de um trabalho construído coletivamente": Furg e UFPel avaliam presença em lista das melhores universidades do mundo

Levantamento analisou mais de 2 mil instituições e indicadores de ensino, empregabilidade, corpo docente e pesquisa científica

Laura Cosme

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