"Reconhecimento de um trabalho construído coletivamente": Furg e UFPel avaliam presença em lista das melhores universidades do mundo

UFPel aparece na 1.013ª posição mundial. Pierre Schlee / RBS TV

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) estão entre as instituições gaúchas listadas na edição 2026 do ranking do Center for World University Rankings (CWUR), que avalia universidades de todo o mundo com base em indicadores de educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e desempenho em pesquisa.

A UFPel aparece na 1.013ª posição mundial, enquanto a Furg ocupa a 1.629ª colocação. O levantamento analisou mais de 2 mil instituições de ensino superior e classificou aquelas com melhor desempenho acadêmico.

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Enquanto a universidade pelotense perdeu posições em relação ao ano passado, a instituição rio-grandina registrou melhora no desempenho. A UFPel passou da 986ª para a 1.013ª colocação global. Já a Furg subiu da 1.644ª para a 1.629ª posição.

— A metodologia do ranking atribui maior peso ao desempenho em pesquisa científica. Os principais pontos fortes da Furg estão relacionados à pesquisa, à pós-graduação e à crescente inserção internacional da instituição. A comunidade acadêmica recebe esse resultado como o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente — afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Furg, Daiane Dias.

Critérios avaliados

Conforme o ranking, a metodologia utiliza indicadores objetivos e não depende de pesquisas de opinião ou informações fornecidas pelas próprias universidades.

A avaliação considera o sucesso acadêmico e profissional dos ex-alunos, a qualidade do corpo docente e diferentes critérios relacionados à pesquisa científica.

A produção científica responde por 40% da nota final, incluindo número de publicações, impacto dos periódicos, influência acadêmica e quantidade de citações recebidas pelos trabalhos desenvolvidos pelas instituições.

Furg subiu da 1.644ª para a 1.629ª posição. Divulgação / Secom / Furg

Na avaliação deste ano, a UFPel alcançou pontuação de 70,5, enquanto a Furg obteve índice de 67,6.

Para instituição de Rio Grande, o avanço no ranking é visto como reflexo do trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica e da produção científica da instituição.

O que explica queda da UFPel?

Apesar de permanecer entre as universidades mais bem colocadas do Rio Grande do Sul e do Brasil, a UFPel registrou uma queda de 27 posições em relação à edição anterior do ranking.

Segundo a reitora da UFPel, Úrsula Rosa da Silva, a variação está relacionada à metodologia utilizada por diferentes rankings, já que o levantamento em questão considera exclusivamente o desempenho em pesquisa, que representa cerca de 40% da avaliação.

Ela explica que, nesse contexto, a universidade apresentou oscilações em diferentes recortes, com queda no ranking mundial, variação na América Latina e avanço no cenário nacional, algo que, segundo ela, também ocorre com outras instituições.

— Entendemos que as universidades públicas passam por um momento de desinvestimento, e isso não é específico da UFPEL. Então, não nos preocupa nesse sentido, porque seguimos entre as melhores universidades do país e entre as mil melhores do mundo, com potencial de crescimento conforme houver mais investimentos — afirma.

Como funciona o ranking

Criado em 2012 e sediado nos Emirados Árabes Unidos, o Center for World University Rankings divulga anualmente um levantamento das melhores universidades do mundo.

A classificação leva em conta quatro áreas principais: educação (25%), empregabilidade dos ex-alunos (25%), qualidade do corpo docente (10%) e pesquisa (40%).

— Diferentemente de outros rankings internacionais, o CWUR não utiliza pesquisas de opinião nem questionários de reputação, mas indicadores objetivos relacionados à educação, empregabilidade, corpo docente e pesquisa científica — explica Daiane Dias, pró-reitora da Furg.

No quesito pesquisa, são avaliados indicadores de produção científica, publicações em periódicos de alto impacto, influência acadêmica e número de citações dos trabalhos científicos produzidos pelas instituições.



