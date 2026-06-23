"Queremos aumentar prazo de concessão de 10 para 15 anos", diz secretário sobre licitação do transporte coletivo em Rio Grande

Expectativa é de que o edital seja lançado ainda em 2026. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que altera as regras do transporte coletivo urbano e amplia de 10 para 15 anos o prazo das futuras concessões do serviço. A proposta integra a preparação para a nova licitação do sistema de ônibus, que está em fase final de elaboração.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Carlos Alberto Brusch, a mudança busca adequar a legislação municipal ao modelo que será adotado no novo contrato.

— Queremos aumentar prazo de concessão de 10 para 15 anos. É uma adequação da lei para que a nova licitação possa prever esse período — afirma.

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O Projeto de Lei nº 033 altera a Lei Municipal nº 5.602, de 2002, que atualmente estabelece o limite de 10 anos para contratos de transporte coletivo. Pelo texto encaminhado ao Legislativo, o prazo passará para 15 anos, com possibilidade de uma única prorrogação por igual período, desde que haja interesse público e cumprimento de metas de desempenho pela concessionária.

Segundo a administração municipal, a ampliação do prazo tem como objetivo tornar o serviço mais atrativo para empresas interessadas na operação, permitindo maior tempo para amortização dos investimentos em frota, tecnologia e infraestrutura.

Brusch destaca que a redução no número de passageiros registrada nos últimos anos também influencia diretamente a modelagem do futuro contrato.

— O transporte coletivo já não tem o mesmo volume de passageiros de anos atrás. Isso impacta o retorno dos investimentos e precisa ser considerado na licitação — diz.

Licitação está em fase final de elaboração

Paralelamente à tramitação do projeto de lei, a prefeitura trabalha nos ajustes finais do edital da nova licitação do transporte coletivo.

Segundo o secretário, o documento já passou por análise da Procuradoria-Geral do Município e retorna agora para a etapa final de revisão antes de seguir para os órgãos de controle.

Depois disso, o processo ainda deverá passar pela avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), do Conselho Consultivo de Trânsito e Transporte e por audiência pública antes da publicação definitiva do edital.

— A etapa mais difícil já foi vencida, que foi a reformulação do edital com base nas recomendações do Tribunal de Contas — afirma Brusch.

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A expectativa é de que o edital seja lançado ainda em 2026, dependendo da conclusão das análises técnicas e da tramitação nos órgãos responsáveis.

Sistema opera em regime de permissão

Desde o início de 2025, o transporte coletivo de Rio Grande funciona em regime de permissão temporária. A medida foi adotada após a empresa Transpessoal manifestar interesse em deixar a operação do serviço.

O modelo garante a continuidade do atendimento à população até a conclusão da nova licitação. Atualmente, a prefeitura mantém um subsídio mensal para viabilizar a operação e trabalha na transição para o futuro contrato, que definirá as regras do sistema pelos próximos anos.



