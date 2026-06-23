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"Queremos aumentar prazo de concessão de 10 para 15 anos", diz secretário sobre licitação do transporte coletivo em Rio Grande

Projeto enviado à Câmara altera legislação e prepara novo edital dos ônibus urbanos no município

Joanna Manhago

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