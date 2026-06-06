por Edelbert Lörsch (Prof. Krüger), transplantado pulmonar bilateral e presidente da Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados (VIVERE)

O dia 6 de junho, Dia Mundial do Paciente Transplantado, convida a sociedade a refletir sobre uma pergunta simples, mas profundamente necessária: quem doará quando precisarmos?

A maioria das pessoas não pensa em transplantes até que a doença bata à porta. E, quando isso acontece, tudo muda. De repente, o que parecia distante torna-se urgente. A espera por um órgão passa a representar a diferença entre a vida e a morte.

Milhares de brasileiros vivem hoje essa realidade. São pessoas que aguardam uma oportunidade para continuar seus projetos, permanecer junto às suas famílias e seguir escrevendo suas histórias.

Ao mesmo tempo, a recusa familiar à doação de órgãos ainda impede que muitas vidas sejam salvas. Em inúmeros casos, a negativa não ocorre por convicção, mas pela falta de diálogo. Nunca se falou sobre o assunto. Nunca se expressou a própria vontade.

Talvez por isso seja importante refletir sobre uma aparente contradição: muitas pessoas afirmam que não desejam ser doadoras, mas aceitariam receber um órgão caso precisassem de um transplante.

O sistema de transplantes somente existe porque alguém decidiu doar. A esperança de quem espera depende da solidariedade de quem compreende que a vida pode continuar por meio da vida de outra pessoa.

Falo também a partir da experiência pessoal. Há mais de três anos, recebi um transplante pulmonar bilateral que me permitiu voltar à convivência familiar, às atividades sociais e aos projetos que a doença havia interrompido.

Hoje enfrento um processo de rejeição do órgão transplantado, mais uma batalha nessa caminhada. Ainda assim, continuo acreditando na medicina, na ciência, na força da família e, sobretudo, na fé que sustenta os momentos mais difíceis.

Ser transplantado não significa estar curado. Significa receber uma nova oportunidade de viver e assumir, diariamente, a responsabilidade de cuidar desse presente.

Neste Dia Mundial do Paciente Transplantado, mais do que celebrar histórias de superação, precisamos falar sobre doação de órgãos dentro de nossas casas.

Afinal, ninguém sabe quando poderá precisar de um transplante.