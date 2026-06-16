Quatro famílias seguem desabrigadas após desabamento de casas no Canal do Pepino, em Pelotas

Caso aconteceu na tarde da última sexta-feira; ninguém ficou ferido. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Quatro famílias permanecem desabrigadas quatro dias após o desabamento de cinco casas às margens do Canal do Pepino, no bairro São Gonçalo, em Pelotas. Três delas estão acolhidas na Casa de Passagem do município e uma quarta deve ser encaminhada ao local nesta terça-feira (16), segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Ao todo, 14 pessoas recebem acolhimento temporário, entre elas adultos e crianças. As residências desabaram na tarde da última sexta-feira (12). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

De acordo com a secretária da pasta, Roberta Melo, as famílias atingidas estão recebendo suporte da rede municipal de assistência social desde o dia do incidente.

Logo após o desabamento, a prefeitura realizou atendimentos emergenciais com a distribuição de alimentos, roupas e cobertores. Desde então, parte dos moradores passou a ser acolhida na Casa de Passagem, estrutura destinada ao atendimento temporário de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O espaço conta com 21 quartos e 83 leitos, além de oferecer itens de higiene pessoal, vestuário e quatro refeições diárias. Os moradores também puderam armazenar parte dos pertences recuperados após o desabamento.

Segundo Roberta, não há um prazo definido para que as famílias deixem o abrigo. A permanência depende da reconstrução dos vínculos familiares e da busca por alternativas de moradia.

— É um prazo indeterminado porque envolve toda uma reconstrução dessa família e dos seus vínculos. Precisamos reforçar os vínculos familiares e comunitários. Se forem para a casa de algum familiar ou para outro local, continuarão sendo acompanhadas pela rede de assistência social, por meio dos CRAS — afirma.

Além do acolhimento temporário, a secretaria auxilia os moradores na emissão de documentos perdidos durante o desabamento. As famílias também estão sendo inseridas no cadastro habitacional permanente do município, etapa necessária para participação em futuros programas de habitação popular, como o Minha Casa, Minha Vida.

Moradias estavam em área considerada de risco

Prefeitura também avalia a situação de outras estruturas próximas ao local. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, as cinco residências que desabaram estavam construídas em uma área considerada de risco às margens do Canal do Pepino.

A prefeitura também avalia a situação de outras estruturas próximas ao local. De acordo com Martins, imóveis que apresentarem comprometimento poderão ser demolidos.

O secretário afirma que as construções estavam em desacordo com o Código de Posturas do município. O artigo 32 da legislação proíbe edificações a menos de 10 metros do eixo dos canais de macrodrenagem.

— Essas pessoas estavam habitando uma área em conflito com a legislação municipal. Agora, precisamos trabalhar em cima dessa realidade, identificando e notificando moradores que vivem em áreas semelhantes — afirmou.



