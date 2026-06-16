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Quatro famílias seguem desabrigadas após desabamento de casas no Canal do Pepino, em Pelotas

Moradores atingidos pelo colapso de cinco residências estão acolhidos pela prefeitura e serão incluídos em cadastro habitacional

Gabriel Veríssimo

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