Projeto de tecnologia itinerante quer capacitar centenas de jovens em Pelotas

Uma estrutura itinerante equipada com computadores, televisores, impressora 3D e internet de alta velocidade começou a operar nesta segunda-feira (1º) no bairro Pestano, na Zona Norte de Pelotas. A Carreta Digital, iniciativa do Ministério das Comunicações executada pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), ficará instalada no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Caruccio pelos próximos 60 dias.
O projeto vai oferecer cursos gratuitos de tecnologia e capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é atender até 900 alunos até o fim de julho.
Além dos estudantes da escola sede, também participarão turmas das escolas municipais Santa Irene e Frederico Ozanan, da mesma região. As oficinas são voltadas a estudantes a partir dos 13 anos, matriculados do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
Neste primeiro ciclo, serão oferecidos os cursos de Introdução à Linguagem de Programação em Python, no turno da tarde, e Manutenção de Celulares, pela manhã. As formações têm carga horária de 10 horas e certificação nacional emitida pela RBCIP em parceria com o governo federal.
Estrutura leva tecnologia para bairros afastados
A Carreta Digital circula pelo país desde 2024 e, segundo a organização, já capacitou mais de 10 mil jovens. Em Pelotas, as oficinas serão conduzidas por universitários da cidade ligados a cursos como Engenharia da Computação e Licenciatura em Computação.
Para a instrutora Débora Carvalho, tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas e estudante de Design de Jogos da UFPel, a chegada do projeto amplia o acesso à tecnologia fora da região central.
— Mais pela Zona Norte e pela periferia, nós não temos esses equipamentos nas escolas públicas. É muito importante que os alunos consigam usufruir e se integrar a essa juventude digital, principalmente porque o mundo está todo online — afirma.
Projeto pode ter permanência ampliada
Durante a inauguração, realizada na manhã desta segunda-feira, lideranças locais destacaram a importância de descentralizar investimentos públicos voltados à educação e qualificação profissional.
O diretor da Escola Francisco Caruccio, Alexandre Lemos Vieira, afirmou que já solicitou à coordenação do projeto a ampliação do período de permanência da carreta no bairro. A intenção é abrir novas turmas para cursos de robótica e montagem de computadores, que também fazem parte do programa.
— A caravana chega em um território que precisa e merece investimentos, cuidado e oportunidades. Oferecer cursos profissionalizantes e formação com certificação é um gesto de compromisso social e de valorização da juventude — disse.
A coordenadora nacional do projeto, Cristian Campos, destacou que a inclusão digital também representa oportunidade de inserção social e no mercado de trabalho.
— Mesmo que eles não trabalhem diretamente com tecnologia no futuro, vão precisar desse conhecimento. Entender de tecnologia hoje é estar inserido no mundo — resume.
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