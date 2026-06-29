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Projeto da Furg vai investigar condições de saúde de pescadores artesanais em Rio Grande

Pesquisa pretende mapear os principais problemas enfrentados por cerca de mil trabalhadores da pesca e orientar políticas públicas voltadas ao atendimento da categoria

Laura Cosme

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