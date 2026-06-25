Procissão de São Francisco de Paula terá novo trajeto em Pelotas

A tradicional procissão de São Francisco de Paula, padroeiro de Pelotas, terá um novo itinerário neste ano. O cortejo religioso será realizado em 5 de julho, a partir das 8h45min, com percurso ajustado para permitir a realização simultânea da corrida alusiva aos 214 anos da cidade.
A saída ocorrerá na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula. Os fiéis seguirão pela Rua Anchieta até a Praça Coronel Pedro Osório, onde haverá uma parada em frente à prefeitura para a bênção do município.
Na sequência, a caminhada passará pelas ruas XV de Novembro, General Telles, General Osório e Padre Felício até chegar à Rua Marechal Deodoro. No trajeto, está prevista uma segunda parada em frente ao Hospital São Francisco de Paula, para a bênção aos enfermos.
Após o momento religioso, os participantes seguirão pela Marechal Deodoro até a Rua Argolo e, posteriormente, retornarão pela Anchieta até a Catedral Metropolitana, onde será encerrada a programação.
A definição do novo percurso ocorreu em reunião entre representantes da Catedral Metropolitana e da prefeitura. Participaram do encontro o secretário de Esporte, Paulo Lobo, além de equipes da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), responsáveis pela organização dos eventos e pelo planejamento da mobilidade urbana.
Segundo a prefeitura, a mudança foi necessária para evitar interferências entre as atividades previstas para a mesma data e garantir a segurança dos participantes, além de minimizar impactos no trânsito da região central.