Primeiros dias do inverno devem registrar as temperaturas mais baixas do ano no sul do Estado

Massa de ar polar deve derrubar as temperaturas a partir da próxima semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os primeiros dias do inverno devem ser marcados pelo período mais frio de 2026 no sul do Estado. A estação começa oficialmente no Hemisfério Sul neste domingo (21) e, segundo a previsão, uma intensa massa de ar polar deve derrubar as temperaturas.

De acordo com o professor da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Julio Marques, municípios da Campanha devem registrar temperaturas negativas, enquanto diversas cidades da Metade Sul terão mínimas próximas dos recordes do ano.

— O inverno, em termos de temperatura, deve começar bastante rigoroso. Na próxima semana entra uma onda de frio que deve ser a mais intensa do ano e que vai caracterizar exatamente o começo do inverno, com temperaturas próximas de recordes — afirma o meteorologista.

Leia Mais RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior

Leia Mais Frio aumenta procura por resistências de chuveiro e impulsiona vendas em Pelotas

Apesar do início mais severo, a tendência para o restante da estação é de uma gradual elevação das temperaturas. Conforme Marques, entre agosto e setembro os termômetros poderão registrar marcas acima da média histórica para o período.

Chuvas dentro da normalidade

A previsão para os próximos meses também indica um cenário mais estável em relação às chuvas. Segundo o meteorologista, não há expectativa de volumes suficientes para provocar grandes cheias ou inundações na Região Sul durante o inverno.

— Estamos vindo de um quadro de estiagem. Então, não há uma mudança radical de uma fase negativa para uma positiva — explica Marques.

A tendência é de alternância entre períodos mais secos e mais úmidos, mantendo os volumes de precipitação próximos da média climatológica.

Efeitos do El Niño devem aparecer na primavera

Embora exista previsão de formação do fenômeno El Niño no segundo semestre, seus efeitos ainda não devem influenciar de forma significativa o inverno gaúcho.

Leia Mais El Niño: órgão de meteorologia dos EUA confirma formação e prevê intensificação do fenômeno

Conforme Marques, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico estará em fase inicial nos próximos meses e deverá ganhar força apenas na primavera.

— O fenômeno ganha intensidade a partir da primavera, principalmente em outubro. Até setembro, não temos previsão de nenhum evento extremo associado a cheias — afirma.

A expectativa é que os impactos mais relevantes do El Niño sejam percebidos entre outubro e dezembro, período em que os volumes de chuva tendem a aumentar gradualmente no Estado.

