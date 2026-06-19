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Primeiros dias do inverno devem registrar as temperaturas mais baixas do ano no sul do Estado

Massa de ar polar intensa deve provocar marcas negativas; meteorologista indica chuvas dentro da média e sem risco de grandes cheias até a primavera

Gabriel Veríssimo

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