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Presidente da Portos RS projeta expansão em Rio Grande e defende fortalecimento das ferrovias

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Fábio Machado destacou crescimento de 5,15% na movimentação de cargas nos cinco primeiros meses do ano e atração de investimentos

Joanna Manhago

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