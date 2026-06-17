Prefeitura de Morro Redondo abre concurso com salários de até R$ 4,6 mil; veja os cargos

As provas teórico-objetivas estão previstas para os dias 29 e 30 de agosto. Divulgação / Prefeitura de Morro Redondo

A prefeitura de Morro Redondo, na região sul do Estado, publicou na terça-feira (16) o edital de um novo concurso público para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva no quadro geral de servidores do município.

As oportunidades contemplam cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários que chegam a R$ 4.685,62. A organização e execução técnico-administrativa do certame ficarão a cargo da empresa Legalle Concursos.

As inscrições estarão abertas entre 22 de junho e 21 de julho. As taxas variam conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo: R$ 40 para nível fundamental, R$ 80 para níveis médio e técnico e R$ 120 para nível superior.

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Durante o período de inscrições, os candidatos também poderão solicitar condições especiais para realização das provas e concorrer às vagas reservadas previstas em edital. Para os cargos de motorista e operador de máquinas, será necessário encaminhar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo estabelecido.

Como serão as provas

O concurso contará com diferentes etapas de avaliação, conforme o cargo escolhido.

Os candidatos aos cargos de motorista, operador de máquinas, operário e servente serão submetidos a prova teórico-objetiva e prova prática.

Já os concorrentes aos demais cargos passarão por prova teórico-objetiva e avaliação de títulos.

As provas teórico-objetivas estão previstas para os dias 29 e 30 de agosto. A etapa de avaliação de títulos ocorrerá entre 1º e 5 de outubro, enquanto as provas práticas serão realizadas em 10 de outubro.

A divulgação do resultado final está prevista para 20 de outubro.

Vagas e salários

Nível Superior

- Engenheiro Civil: 1 vaga - R$ 4.685,62;

- Assistente Social: 1 vaga - R$ 3.936,22;

- Psicólogo (cadastro reserva) - R$ 3.936,22;

- Professor: R$ 3.078,38;

Há vagas imediatas para as disciplinas de Ciências e História. As demais áreas contam com cadastro reserva: Educação Infantil, Educação Especial, Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Artes, Educação Física, Geografia, Inglês, Informática, Matemática, Música e Português.

Nível Médio e Técnico

- Fiscal Sanitário e Ambiental: 1 vaga - R$ 2.962,22;

- Monitor: 1 vaga - R$ 1.841,68.

Nível Fundamental

- Motorista: 3 vagas - R$ 2.437,76;

- Operador de Máquinas: 2 vagas - R$ 2.437,76;

- Servente: 2 vagas - R$ 1.437,12;

- Operário: 3 vagas - R$ 1.437,12.

Os candidatos devem acompanhar eventuais atualizações, editais complementares e demais comunicados nos sites da Legalle Concursos e da prefeitura de Morro Redondo.



