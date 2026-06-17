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Prefeitura de Morro Redondo abre concurso com salários de até R$ 4,6 mil; veja os cargos

Certame oferece vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior; inscrições começam em 22 de junho

Gabriel Veríssimo

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