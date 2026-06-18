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Porto do Rio Grande recebe 3,1 mil embarcações e consolida recuperação após enchentes

Movimentação confirma retomada das operações em 2025; dragagens já removeram 13 milhões de metros cúbicos de sedimentos nas hidrovias gaúchas

Laura Cosme

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