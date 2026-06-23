Por que São Pedro é o padroeiro de Rio Grande? Festa celebra história ligada à pesca e ao mar

Em 19 de dezembro de 1751, quando foi elevada a Vila, a cidade foi batizada originalmente de Rio Grande de São Pedro. Catedral de São Pedro / Divulgação

Quem passa pelo centro de Rio Grande a partir desta terça-feira (23) encontra tendas, apresentações culturais, feira de artesanato e missas em frente à Catedral de São Pedro. A movimentação faz parte da 290ª Festa de São Pedro, uma das celebrações mais antigas do Rio Grande do Sul, realizada 1736 na cidade.

Em meio ao movimento da festa, uma curiosidade costuma despertar a atenção: por que São Pedro é o padroeiro de Rio Grande? A resposta está diretamente ligada à relação histórica da cidade com as águas e a pesca.

Antes de se tornar um dos principais apóstolos do cristianismo, São Pedro era pescador. A ligação com Rio Grande surgiu justamente por causa dessa característica.

Desde a fundação do município, em uma região cercada pelo Oceano Atlântico, pela Lagoa dos Patos e por extensas áreas de pesca, São Pedro passou a ser visto como uma figura de proteção para quem dependia do mar para sobreviver.

Em 19 de dezembro de 1751, quando foi elevada a Vila, a cidade foi batizada originalmente de Rio Grande de São Pedro.

Ao longo dos séculos, o santo consolidou-se como símbolo religioso e cultural da comunidade local, especialmente entre os pescadores artesanais que ajudaram a construir a história econômica do município.

A devoção também se reflete no calendário. O dia 29 de junho, dedicado a São Pedro pela Igreja Católica, coincide com o Dia do Pescador, reforçando uma conexão que faz sentido em uma cidade cuja identidade está profundamente ligada às águas.

— Durante toda esta semana, a nossa quermesse estará funcionando com apresentações musicais e artísticas, artesanato e opções de alimentação. São Pedro não é apenas o padroeiro da Catedral, mas de toda a cidade, e toda a cidade participa desta festa — comenta Padre Gil, Pároco da Catedral de São Pedro.

Anchova assada mantém tradição gastronômica

Cerca de 300 anchovas assadas serão comercializadas na próxima segunda-feira (29), durante a 290ª Festa de São Pedro, mantendo viva uma das tradições gastronômicas mais conhecidas de Rio Grande.

O peixe, símbolo da culinária local e da ligação histórica da cidade com a pesca, será vendido a partir das 12h na Rua Luiz Lórea, nº 428. O prato será comercializado por R$ 35,00.

Catedral de São Pedro é a primeira igreja do RS

Considerada a primeira igreja do Rio Grande do Sul, a Catedral de São Pedro é um dos principais patrimônios históricos do Estado.

Em 1938, a igreja foi tombada como patrimônio histórico, juntamente com as ruínas de São Miguel. Sua construção impulsionou a ocupação da região e a chegada dos primeiros colonos açorianos, dando origem ao núcleo urbano que mais tarde transformaria Rio Grande na primeira capital da Capitania do Rio Grande de São Pedro.

Confira a programação

23 de junho (terça-feira)

15h – Abertura e solenidade oficial

15h30 – Banda da Brigada Militar

16h30 – Banda Amigos

17h – Inauguração do Banco Vermelho do Instituto Julieta Amaral

17h – Luzzardi em Movimento – Grupo de Dança da EMEE Maria Lúcia Luzzardi

18h – Missa

19h – Noite dos Corais

24 de junho (quarta-feira)

16h – Missa

17h – Show Pagode do Flavinho

19h – Exibição do jogo da Copa do Mundo: Brasil x Escócia

25 de junho (quinta-feira)

14h – Oficina "Entre Águas e Saberes" – Artesanato Sustentável

15h – Pocket espetáculo "Arrepia, é Junina na Kimbra"

16h30 – Grupo Musical CAEE Escola Viva Gilda Lopresti

18h – Missa

19h – Show Mateus Oliveira e Banda

26 de junho (sexta-feira)

15h – Intervenção Junina com a Fantasy Circus

16h – Contação de histórias com Ingrid Costa

16h30 – Contação de histórias com Gabi Prado

18h – Missa

19h – Show "Sou da Beira do Mar"

20h – Show Gafieira do Mar

27 de junho (sábado)

15h – Espetáculo infantil "Zum da Zuna – Um livre brincar para um livre voar"

16h – Grupo de contação "Num sei, só sei ki foi assim"

16h30 – Show de forró "Canções aos Herdeiros e Herdeiras do Mar"

18h – Missa

19h – Show Samba D'Vela

28 de junho (domingo) – Baile do Padroeiro

15h – Arraiá da Raquel Pereira

16h – Show Banda Tchê Forró

18h – Missa

20h – Missa

29 de junho (segunda-feira)

9h30 – Procissão de São Pedro (saída da Catedral de São Pedro)

14h – Invernada do CCN Sentinela do Rio Grande

14h30 – Grupo Vocal Maturidade Ativa

15h – Show Alexandre Taveira

17h – Show 40 anos de Renato Borghetti



