Geral

Tradição e religiosidade
Notícia

Por que São Pedro é o padroeiro de Rio Grande? Festa celebra história ligada à pesca e ao mar

Além da programação religiosa e cultural, festividade resgata a história do apóstolo pescador que inspirou o nome e a identidade da cidade

Laura Cosme

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