Por que São Pedro é o padroeiro de Rio Grande? Festa celebra história ligada à pesca e ao mar

Quem passa pelo centro de Rio Grande a partir desta terça-feira (23) encontra tendas, apresentações culturais, feira de artesanato e missas em frente à Catedral de São Pedro. A movimentação faz parte da 290ª Festa de São Pedro, uma das celebrações mais antigas do Rio Grande do Sul, realizada 1736 na cidade.
Em meio ao movimento da festa, uma curiosidade costuma despertar a atenção: por que São Pedro é o padroeiro de Rio Grande? A resposta está diretamente ligada à relação histórica da cidade com as águas e a pesca.
Antes de se tornar um dos principais apóstolos do cristianismo, São Pedro era pescador. A ligação com Rio Grande surgiu justamente por causa dessa característica.
Desde a fundação do município, em uma região cercada pelo Oceano Atlântico, pela Lagoa dos Patos e por extensas áreas de pesca, São Pedro passou a ser visto como uma figura de proteção para quem dependia do mar para sobreviver.
Em 19 de dezembro de 1751, quando foi elevada a Vila, a cidade foi batizada originalmente de Rio Grande de São Pedro.
Ao longo dos séculos, o santo consolidou-se como símbolo religioso e cultural da comunidade local, especialmente entre os pescadores artesanais que ajudaram a construir a história econômica do município.
A devoção também se reflete no calendário. O dia 29 de junho, dedicado a São Pedro pela Igreja Católica, coincide com o Dia do Pescador, reforçando uma conexão que faz sentido em uma cidade cuja identidade está profundamente ligada às águas.
— Durante toda esta semana, a nossa quermesse estará funcionando com apresentações musicais e artísticas, artesanato e opções de alimentação. São Pedro não é apenas o padroeiro da Catedral, mas de toda a cidade, e toda a cidade participa desta festa — comenta Padre Gil, Pároco da Catedral de São Pedro.
Anchova assada mantém tradição gastronômica
Cerca de 300 anchovas assadas serão comercializadas na próxima segunda-feira (29), durante a 290ª Festa de São Pedro, mantendo viva uma das tradições gastronômicas mais conhecidas de Rio Grande.
O peixe, símbolo da culinária local e da ligação histórica da cidade com a pesca, será vendido a partir das 12h na Rua Luiz Lórea, nº 428. O prato será comercializado por R$ 35,00.
Catedral de São Pedro é a primeira igreja do RS
Considerada a primeira igreja do Rio Grande do Sul, a Catedral de São Pedro é um dos principais patrimônios históricos do Estado.
Em 1938, a igreja foi tombada como patrimônio histórico, juntamente com as ruínas de São Miguel. Sua construção impulsionou a ocupação da região e a chegada dos primeiros colonos açorianos, dando origem ao núcleo urbano que mais tarde transformaria Rio Grande na primeira capital da Capitania do Rio Grande de São Pedro.
Confira a programação
23 de junho (terça-feira)
- 15h – Abertura e solenidade oficial
- 15h30 – Banda da Brigada Militar
- 16h30 – Banda Amigos
- 17h – Inauguração do Banco Vermelho do Instituto Julieta Amaral
- 17h – Luzzardi em Movimento – Grupo de Dança da EMEE Maria Lúcia Luzzardi
- 18h – Missa
- 19h – Noite dos Corais
24 de junho (quarta-feira)
- 16h – Missa
- 17h – Show Pagode do Flavinho
- 19h – Exibição do jogo da Copa do Mundo: Brasil x Escócia
25 de junho (quinta-feira)
- 14h – Oficina "Entre Águas e Saberes" – Artesanato Sustentável
- 15h – Pocket espetáculo "Arrepia, é Junina na Kimbra"
- 16h30 – Grupo Musical CAEE Escola Viva Gilda Lopresti
- 18h – Missa
- 19h – Show Mateus Oliveira e Banda
26 de junho (sexta-feira)
- 15h – Intervenção Junina com a Fantasy Circus
- 16h – Contação de histórias com Ingrid Costa
- 16h30 – Contação de histórias com Gabi Prado
- 18h – Missa
- 19h – Show "Sou da Beira do Mar"
- 20h – Show Gafieira do Mar
27 de junho (sábado)
- 15h – Espetáculo infantil "Zum da Zuna – Um livre brincar para um livre voar"
- 16h – Grupo de contação "Num sei, só sei ki foi assim"
- 16h30 – Show de forró "Canções aos Herdeiros e Herdeiras do Mar"
- 18h – Missa
- 19h – Show Samba D'Vela
28 de junho (domingo) – Baile do Padroeiro
- 15h – Arraiá da Raquel Pereira
- 16h – Show Banda Tchê Forró
- 18h – Missa
- 20h – Missa
29 de junho (segunda-feira)
- 9h30 – Procissão de São Pedro (saída da Catedral de São Pedro)
- 14h – Invernada do CCN Sentinela do Rio Grande
- 14h30 – Grupo Vocal Maturidade Ativa
- 15h – Show Alexandre Taveira
- 17h – Show 40 anos de Renato Borghetti
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