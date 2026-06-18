Pelotas terá reforço e mudanças no transporte coletivo durante partida da Seleção Brasileira

Após o encerramento do confronto, a operação voltará gradualmente aos horários habituais. Igor Sobral / Prefeitura de Pelotas

Os horários do transporte coletivo de Pelotas terão alterações nesta sexta-feira (19) em função da partida entre Brasil e Haiti, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pela Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), responsável pela gestão do sistema de ônibus do município.

O confronto está marcado para as 21h30min (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Segundo a STT, haverá reforço nas linhas com maior fluxo de passageiros cerca de uma hora antes do início da partida, no sentido Centro-bairros. A medida busca atender o aumento da demanda de usuários que pretendem retornar para casa antes do jogo.

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Durante a partida, a circulação dos ônibus será reduzida, com intervalos de aproximadamente 30 minutos entre os veículos.

Após o encerramento do confronto, a operação voltará gradualmente aos horários habituais.

Mudanças na zona rural

A Secretaria também informou alterações em uma linha da zona rural.

Na linha Bachini, serão suspensas as viagens das 21h45min, no sentido Colônia–Pelotas, e das 23h, no sentido Pelotas–Colônia.

UFPel suspende aulas noturnas

Em razão da partida da Seleção Brasileira, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) não terá aulas no turno da noite desta sexta-feira.

O Brasil busca sua primeira vitória na competição após empatar em 1 a 1 com o Marrocos na estreia. O confronto diante do Haiti é válido pelo Grupo C da Copa do Mundo.



