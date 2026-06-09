Pelotas terá 422 vagas em cursos gratuitos para atingidos por enchente

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Parceria entre prefeitura, Estado e Sistema S oferece bolsas como incentivo à qualificação profissional de jovens em vulnerabilidade social

Igor Islabão

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