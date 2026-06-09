Pelotas terá 422 vagas em cursos gratuitos para atingidos por enchente

Foco do projeto é o público jovem acima de 16 anos residente nas áreas severamente atingidas pelas enchentes de 2024. Michel Corvello / Prefeitura de Pelotas

Como parte das ações de reconstrução e assistência à população vulnerável após os eventos climáticos de maio de 2024, o município de Pelotas abrirá inscrições para 422 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional.

A iniciativa é viabilizada pelo Programa RS Qualificação Recomeçar, fruto de um convênio assinado nesta segunda-feira (8) entre governo do Estado, prefeitura, e o Sistema S.

O foco do projeto é o público jovem acima de 16 anos residente nas áreas severamente atingidas pelas enchentes de 2024. Para estimular a permanência e evitar a evasão escolar, o programa contará com o pagamento de uma bolsa-auxílio financeira, custeada pelo governo do Estado.

Os alunos matriculados em formações de 40 horas receberão um benefício de R$ 750, enquanto aqueles que optarem pelas capacitações com carga horária de 80 horas terão direito a uma bolsa de R$ 1,5 mil.

Foco na vulnerabilidade social

A distribuição das vagas segue critérios rígidos de assistência social. Pelo menos 50% do total das oportunidades disponíveis serão reservadas obrigatoriamente a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal.

Além do recorte financeiro e geográfico, a seleção priorizará cidadãos desempregados, trabalhadores em regime de subocupação e mulheres chefes de família.

O prefeito Fernando Marroni ressalta que a medida busca alinhar o amparo social à inserção real no mercado de trabalho, em um cenário econômico nacional favorável à contratação de mão de obra técnica.

— É uma grande oportunidade para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes recomeçarem suas trajetórias e contribuírem para o desenvolvimento econômico da nossa cidade — afirma Marroni. — Sempre há a necessidade de capacitação. As demandas estão vinculadas à necessidade de mão de obra qualificada aqui na cidade — conclui.

Setores com alta demanda

O investimento municipal na parceria é de R$ 444 mil, aplicados na viabilização de 18 turmas distribuídas em 17 cursos distintos, abrangendo os setores da indústria, comércio e serviços. As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

A grade curricular foi montada com base nas principais carências logísticas e operacionais apontadas em Pelotas. Na área industrial, haverá turmas para eletricidade, mecânica automotiva e manutenção.

No setor de serviços, destacam-se capacitações para almoxarife, frentista e operador de drone, além de cursos voltados para a transição de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o transporte.

Segundo a secretaria de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, os preparativos para o início das inscrições estão em fase final de tramitação entre as secretarias municipais. O calendário oficial de cadastro e o início do ano letivo deverão ser divulgados em breve.



