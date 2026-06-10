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Pelotas receberá R$ 42,8 milhões para obras contra enchentes no Laranjal

Recursos serão usados em dique, casa de bombas, drenagem e estudos para reduzir riscos de novas cheias no balneário

Douglas Dutra

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