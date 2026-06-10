Pelotas receberá R$ 42,8 milhões para obras contra enchentes no Laranjal

O comitê gestor do Plano Rio Grande aprovou a destinação de R$ 42.852.924,41 para obras de proteção contra cheias e qualificação do sistema de drenagem no Laranjal, em Pelotas. Os recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) serão repassados ao Fundo Municipal Pelotas 4M para a execução de quatro projetos apresentados pelo município.
O pacote contempla a elevação do dique de proteção do Balneário Valverde, orçada em R$ 19,2 milhões, a construção de uma nova casa de bombas no Laranjal, estimada em R$ 12,4 milhões, a requalificação dos canais e galerias pluviais, com investimento de R$ 14,9 milhões, e a realização de um estudo técnico das bacias hidrográficas, diques e estações de bombeamento do município, avaliado em R$ 997 mil.
Somados, os projetos representam um investimento de aproximadamente R$ 47,6 milhões. Desse total, 90% serão financiados pelo Funrigs, enquanto os 10% restantes ficarão a cargo da prefeitura como contrapartida.
A próxima etapa será a elaboração dos processos licitatórios para contratação das obras. A previsão é que os projetos sejam concluídos em até 12 meses após a assinatura dos contratos.
— No Laranjal nós ficaremos com um ótimo sistema de drenagem e um bom sistema de proteção, numa cota bem elevada, de quatro metros, para proteger das cheias do Canal São Gonçalo [...] O único ponto frágil que nós temos é a própria praia, não há como fazer um dique na praia — afirma o prefeito Fernando Marroni (PT).
Segundo Marroni, a principal vulnerabilidade do sistema de proteção contra cheias em Pelotas continua sendo o dique do Canal São Gonçalo, na região do Porto.
De acordo com o prefeito, o projeto de recuperação e reforço dessa estrutura deverá ser encaminhado ao Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), do governo federal.