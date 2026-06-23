Pelotas discute plano para enfrentar enchentes e outros eventos extremos nos bairros

Elaboração do plano levou mais de um ano e foi conduzida pelo grupo de trabalho Pelotas Resiliente. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A prefeitura de Pelotas está na fase final das assembleias territoriais do Plano de Contingência (Placon), documento que organiza a resposta do município a eventos climáticos extremos como enchentes, enxurradas, vendavais e ondas de calor ou frio.

As reuniões têm levado o debate diretamente aos bairros e agora entram na reta final. Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, o objetivo é aproximar o plano da realidade das comunidades mais vulneráveis e ouvir preocupações da população.

— Estamos indo para o território para acolher as demandas da população. Em algumas áreas, há muita preocupação e até adoecimento em função do histórico recente de eventos climáticos. Nosso papel também é mostrar que, apesar da gravidade dos fenômenos, há condições de preparação — afirma.

Plano organiza resposta em 27 protocolos

O Placon reúne 27 protocolos de resposta rápida, divididos em três níveis: observação, alerta e alerta máximo, com base em indicadores técnicos.

O plano foi elaborado ao longo de mais de um ano pelo grupo Pelotas Resiliente, com participação de equipes municipais e apoio técnico da UFPel, da Furg, do CPPMet e do CIEX.

Entre as principais propostas está a criação de núcleos comunitários de Defesa Civil em áreas de risco, como Fragata, Três Vendas e Laranjal, já contempladas nas reuniões. Ainda faltam encontros no Navegantes e em Monte Bonito.

Leia Mais Escola atingida por tornado em Pelotas deve reabrir no segundo semestre

Esses núcleos devem funcionar como apoio direto da Defesa Civil, com moradores treinados para atuação inicial em emergências, além de sistemas locais de monitoramento e instalação de sirenes e alertas sonoros.

O plano também prevê a reorganização de redes de voluntariado, como jipeiros e radioamadores, para agilizar respostas em situações críticas.

Histórico de desastres

A proposta se baseia em um histórico de vulnerabilidade do município, que registrou 14 decretos de calamidade pública entre 1995 e 2024.

Segundo o Atlas Digital de Desastres do Brasil, os prejuízos acumulados desde 2016 ultrapassam R$ 550 milhões.

Após a etapa nos bairros, o texto do plano será revisado com as contribuições da população e seguirá para audiências públicas gerais antes da homologação final.



