Pelotas discute plano para enfrentar enchentes e outros eventos extremos nos bairros

A prefeitura de Pelotas está na fase final das assembleias territoriais do Plano de Contingência (Placon), documento que organiza a resposta do município a eventos climáticos extremos como enchentes, enxurradas, vendavais e ondas de calor ou frio.
As reuniões têm levado o debate diretamente aos bairros e agora entram na reta final. Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, o objetivo é aproximar o plano da realidade das comunidades mais vulneráveis e ouvir preocupações da população.
— Estamos indo para o território para acolher as demandas da população. Em algumas áreas, há muita preocupação e até adoecimento em função do histórico recente de eventos climáticos. Nosso papel também é mostrar que, apesar da gravidade dos fenômenos, há condições de preparação — afirma.
Plano organiza resposta em 27 protocolos
O Placon reúne 27 protocolos de resposta rápida, divididos em três níveis: observação, alerta e alerta máximo, com base em indicadores técnicos.
O plano foi elaborado ao longo de mais de um ano pelo grupo Pelotas Resiliente, com participação de equipes municipais e apoio técnico da UFPel, da Furg, do CPPMet e do CIEX.
Entre as principais propostas está a criação de núcleos comunitários de Defesa Civil em áreas de risco, como Fragata, Três Vendas e Laranjal, já contempladas nas reuniões. Ainda faltam encontros no Navegantes e em Monte Bonito.
Esses núcleos devem funcionar como apoio direto da Defesa Civil, com moradores treinados para atuação inicial em emergências, além de sistemas locais de monitoramento e instalação de sirenes e alertas sonoros.
O plano também prevê a reorganização de redes de voluntariado, como jipeiros e radioamadores, para agilizar respostas em situações críticas.
Histórico de desastres
A proposta se baseia em um histórico de vulnerabilidade do município, que registrou 14 decretos de calamidade pública entre 1995 e 2024.
Segundo o Atlas Digital de Desastres do Brasil, os prejuízos acumulados desde 2016 ultrapassam R$ 550 milhões.
Após a etapa nos bairros, o texto do plano será revisado com as contribuições da população e seguirá para audiências públicas gerais antes da homologação final.
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