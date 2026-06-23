Geral

Defesa Civil
Notícia

Pelotas discute plano para enfrentar enchentes e outros eventos extremos nos bairros

Reta final das reuniões do Plano de Contingência leva moradores a debater ações contra inundações, vendavais e ondas de calor ou frio

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS