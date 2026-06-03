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Dia Mundial da Bicicleta 
Notícia

"Para tudo eu uso a bicicleta": veículo vira saída para o transporte e desafio de infraestrutura em Pelotas

Uso na cidade é impulsionado pela topografia plana, característica que atrai o perfil de operários, estudantes e trabalhadores 

Igor Islabão

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