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Fauna marinha
Notícia

O caminho de volta ao mar: como funciona o centro que resgata e reabilita tartarugas marinhas no Litoral Sul

Cram-Furg detalha como funciona o trabalho de resgate, tratamento e reabilitação de animais encontrados debilitados na costa gaúcha

Laura Cosme

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