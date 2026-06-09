Obra pretende reduzir quedas de luz para mais de 20 mil moradores do Cassino

Intervenção, executada pela CEEE Equatorial, contou com investimento de R$ 164 mil. Divulgação / CEEE Equatorial

O sistema de distribuição de energia elétrica do Balneário Cassino passou por uma modernização que pretende reduzir o impacto de interrupções no fornecimento para mais de 20 mil moradores. A intervenção foi realizada na Subestação Cassino, em Rio Grande.

A obra, executada pela CEEE Equatorial, contou com investimento de R$ 164 mil e teve como principal objetivo agilizar a retomada do serviço em situações de falhas operacionais dentro da própria subestação.

A principal mudança foi a instalação de um Disjuntor de Transferência (DT), equipamento que permite redirecionar a carga elétrica de forma mais rápida quando ocorre algum problema em um dos circuitos da unidade.

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Na prática, o sistema funciona como uma alternativa de segurança para a rede. Antes da modernização, falhas em um dos disjuntores de saída exigiam manobras na rede de distribuição para restabelecer o fornecimento, processo que poderia aumentar o tempo de interrupção para os consumidores.

Com o novo equipamento, a transferência de carga pode ser realizada diretamente dentro da subestação, reduzindo o tempo necessário para a recomposição do sistema.

A melhoria ocorre em meio ao crescimento populacional e imobiliário do Cassino, que vem registrando aumento na demanda por infraestrutura e serviços nos últimos anos.

Segundo a distribuidora, a instalação integra um conjunto de investimentos voltados à ampliação da confiabilidade da rede elétrica e à redução dos impactos causados por falhas operacionais no sistema de distribuição.



