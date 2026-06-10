Fundada em 1846, a Biblioteca Rio-Grandense é considerada a mais antiga do Estado e abriga um acervo de aproximadamente 500 mil livros, documentos e obras raras. Lucas Costa / Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

A obra de recuperação do telhado da Biblioteca Rio-Grandense deve começar ainda neste mês. A intervenção será realizada com recursos de um repasse de R$ 2 milhões destinados pelo Banrisul à instituição em novembro do ano passado.

Fundada em 1846, a Biblioteca Rio-Grandense é considerada a mais antiga do Rio Grande do Sul e abriga um acervo de aproximadamente 500 mil livros, documentos e obras raras.

A recuperação da cobertura é tratada como uma das principais necessidades da instituição devido às infiltrações registradas no prédio, localizado no Centro Histórico de Rio Grande.

Segundo o diretor de acervo da biblioteca, Ronaldo Gerundo, a expectativa é de que os trabalhos tenham início nos próximos 15 dias.

— A obra deve começar neste mês e terá duração estimada de cinco meses. O telhado será totalmente refeito, o que é fundamental para garantir a preservação do acervo — afirma.

A empresa responsável pela execução será a Tríade Patrimônio e Restauro Ltda. Todo o investimento da obra será custeado com os recursos repassados pelo Banrisul. Do total recebido, cerca de R$ 600 mil serão utilizados nesta etapa de recuperação do telhado.

Mesmo durante a realização dos trabalhos, a intenção da direção é manter o funcionamento da instituição.

— A biblioteca permanecerá aberta, se possível, durante a execução da obra. Vamos buscar alternativas para que o atendimento ao público e as atividades continuem acontecendo — destaca Gerundo.

O prédio histórico possui quatro andares ocupados pelo acervo, além de um sótão. Em 2024, o prédio foi atingido pela cheia da Lagoa dos Patos.

Apesar da importância do aporte financeiro recebido, a direção ressalta que o recurso não contempla todas as demandas da instituição.

Atualmente, a Biblioteca Rio-Grandense é mantida principalmente por seus associados, que contribuem com uma mensalidade de R$ 20.

— O recurso do Banrisul é muito importante, mas ele não cobre todas as necessidades da biblioteca. Por isso, é fundamental que os sócios continuem contribuindo para a manutenção do espaço e para que possamos realizar outras melhorias no futuro — reforça o diretor.

O repasse à Biblioteca Rio-Grandense integra um programa do Banrisul e do Instituto Banrisul Cultural que destinou R$ 10 milhões à recuperação de bibliotecas públicas e históricas gaúchas atingidas pelas enchentes de 2024.



