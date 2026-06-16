Obra de R$ 19,4 milhões deve permitir retirada de rede de alta tensão do Parque de Exposições de Rio Grande

Intervenção prevê a construção de uma nova linha de distribuição de energia e a retirada da rede de alta tensão que atualmente atravessa a área do parque. Marcos Jatahy / AZ Comunicação/Expofeira

Uma obra de modernização da rede elétrica, estimada em R$ 19,4 milhões, deve solucionar um problema histórico enfrentado pelo Parque de Exposições Filinto Eládio da Silveira, em Rio Grande. Com 56% de execução, a intervenção prevê a retirada da rede de alta tensão que atravessa a área do parque e impõe limitações ao uso do espaço para eventos.

O projeto é executado pela CEEE Equatorial e inclui a construção de uma nova linha de distribuição de energia. Ao todo, serão implantados cerca de 10,9 quilômetros de rede, conectando os trechos Quinta, Shopping Rio Grande e Rio Grande 1. A concessionária ainda não divulgou uma previsão para a conclusão dos trabalhos.

A expectativa do Sindicato Rural do Rio Grande, responsável pelo parque, é que a obra elimine restrições impostas pela presença da rede elétrica sobre a área utilizada para feiras, exposições e eventos agropecuários.

— Por questões normativas, teríamos que demolir boa parte desses prédios, o que inviabilizaria a utilização do parque para determinados eventos, feiras, exposições e remates — afirma o presidente do sindicato, Leandro Freitas.

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Com cerca de oito hectares, o Parque de Exposições Filinto Eládio da Silveira recebe alguns dos principais eventos do município, como a Expofeira do Rio Grande, realizada há mais de cinco décadas, além dos festejos farroupilhas e leilões agropecuários.

Segundo Freitas, a busca por uma solução para o problema começou após tratativas entre o sindicato e a distribuidora de energia.

— Procuramos a CEEE Equatorial e prontamente começaram os estudos de impacto, as possibilidades de engenharia e os contatos com o setor público. Hoje vemos as obras em andamento — destaca.

Além de permitir a retirada da linha de alta tensão que cruza o parque, a nova configuração da rede também deve melhorar o fornecimento de energia para moradores da região.

