Geral

Infraestrutura
Notícia

Obra de R$ 19,4 milhões deve permitir retirada de rede de alta tensão do Parque de Exposições de Rio Grande

Intervenção da CEEE Equatorial está com 56% de execução e deve eliminar restrições que afetam eventos realizados no local

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS