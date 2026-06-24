"Não ficou nada, nada, nada": em minutos, incêndio destrói loja de mais de 30 anos no Centro de Pelotas

Tânea conta que as faíscas começaram um uma tomada. Igor Islabão / Agência RBS

O relógio marcava quase 4h da madrugada desta quarta-feira (24) quando o sustento de mais de três décadas de trabalho foi destruído. Sentada no estabelecimento que mistura brechó e conveniência na Rua Tiradentes, na área central de Pelotas, a comerciante Tânea Boeira, 66 anos, tentava ajustar um rádio-relógio para não perder a hora para acordar no início da manhã. No entanto, viu, em segundos, uma tomada faiscar e as chamas tomarem conta do espaço.

A reação imediata foi de proteção ao local que garantiu o sustento desde 4 de abril de 1994. Correu ao banheiro, molhou uma toalha e tentou sufocar o início do incêndio. Não deu tempo.

— A tomada começou a pegar fogo. Eu molhei a toalha e fui abafar, mas o fogo pulou pro forro e esse negócio de PVC parecia gasolina — relembra Tânea, que inalou fumaça na tentativa de salvar o local.

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A comerciante contou a reportagem de GZH que conseguiu buscar as chaves no escuro, abriu os cadeados da grade e conseguiu ir pra rua. No meio do asfalto da Tua Tiradentes, tentava parar os poucos carros que passavam pela madrugada fria.

"Alguém tem um extintor? Me socorre, me ajuda, por favor!", gritava em busca de ajuda. Ao ver o desespero de Dona Tânea, vizinhos e motociclistas correram para ajudar e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Rastro de destruição

Estabelecimento ficou completamente destruído. Igor Islabão / Agência RBS

O chamado para a ocorrência foi registrado pelos bombeiros às 4h26min, e o combate às chamas estendeu-se até as 6h. A ação dos bombeiros evitou que o fogo se alastrasse para as lojas laterais, contendo os danos exclusivamente ao comércio atingido. Por dentro, no entanto, o cenário é de destruição total.

Computador, impressora, geladeira, freezer, micro-ondas, forno elétrico, o roupeiro dos fundos e todo o estoque de roupas viraram carvão. Até a comida que a comerciante havia recém-cortado e temperado para o consumo dos próximos dias foi perdida.

— Não ficou nada, nada, nada, nada. Nem banheiro. Ontem eu tinha botado um chuveiro novo, não tem mais — lamenta.

Uma vida no quarteirão e a força para recomeçar

Negócio foi aberto em 1994 na Rua Tiradentes. Igor Islabão / Agência RBS

Dona Tânea é patrimônio do trecho da Tiradentes entre as ruas Félix da Cunha e Padre Anchieta. Da carrocinha de churrasquinho no Carnaval de rua na década de 1990 até o ponto fixo atual, ela moldou o comércio para atender a qualquer necessidade da vizinhança.

— Se o pessoal quer chegar em casa e fazer uma macarronada, ali na Tânea tem. Ah, preciso de leite, preciso de ovo... eu trabalho com várias coisas — conta.

Quando questionada pela reportagem sobre o futuro, ela garantiu que a fachada chamuscada e o interior destruído não representam o fim de sua trajetória no Centro de Pelotas.

— Não tá morto quem peleia. Vamos para a luta. Já me aconteceu tanta coisa, vamos recomeçar — projeta.



