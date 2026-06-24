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"Não ficou nada, nada, nada": em minutos, incêndio destrói loja de mais de 30 anos no Centro de Pelotas

Fogo consumiu a loja de Tânea Boeira, que fica na Rua Tiradentes, durante a madrugada

Igor Islabão

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