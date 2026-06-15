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MP pede que igreja devolva R$ 179 mil desviados do Pronto Socorro de Pelotas

Ao Ministério Público do RS, ex-diretor da unidade de saúde confessou ter utilizado contas do hospital para pagar obras em templo da Igreja do Evangelho Quadrangular

Douglas Dutra

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