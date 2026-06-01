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Morre Almerindo Dorneles dos Santos, radialista e referência do esporte colonial em Pelotas

Comunicador atuou em emissoras da região, foi professor e ficou conhecido pela divulgação do futebol amador e das comunidades rurais

Frederico Feijó

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