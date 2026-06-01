Morre Almerindo Dorneles dos Santos, radialista e referência do esporte colonial em Pelotas

Ao longo da trajetória, Almerindo também atuou como diretor de divulgação da Associação Colonial de Pelotas (ACP). Divulgação / Arquivo Pessoal

Morreu no domingo (31), em Pelotas, o radialista e professor Almerindo Dorneles dos Santos, um dos nomes mais conhecidos do esporte colonial na região sul do Estado. Conhecido como “Príncipe da Colônia”, ele marcou gerações pela atuação no rádio, na educação e na valorização das comunidades rurais.

Natural de Monte Bonito, Almerindo construiu uma trajetória ligada à comunicação e ao interior de Pelotas. Ao longo de décadas, trabalhou em emissoras como Rádio Cultura, Rádio Universidade e Rádio Tupanci, tornando-se uma voz conhecida entre ouvintes da cidade e da zona rural.

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No meio esportivo, ficou conhecido pela cobertura do futebol colonial, acompanhando campeonatos, festas comunitárias, bailes, formaturas, concursos de rainhas e outros eventos realizados nas localidades do interior do município.

Recentemente, Almerindo havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e vinha sendo cuidado pela irmã.

Em nota, a Associação Colonial de Esportes (ACE) lamentou a morte do comunicador. A entidade destacou que ele marcou gerações por meio da atuação na comunicação, na educação e no esporte, deixando um legado de dedicação às comunidades rurais.

Ao longo da trajetória, Almerindo também atuou como diretor de divulgação da Associação Colonial de Pelotas (ACP). Também esteve à frente da apresentação de cerimônias de premiação promovidas pela ACP, pela ACE e pela extinta Associação Desportiva Colonial de Pelotas (ADCP).

O velório ocorre na Capela 4 do Cemitério São Francisco de Paula, na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata, em Pelotas.

O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Natuchi.



