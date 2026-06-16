Moradores de Pelotas terão desconto no ingresso da Fenadoce; saiba como vai funcionar

Expectativa da organização é ampliar a presença dos pelotenses nos pavilhões da feira. Reprodução / RBS TV

Os moradores de Pelotas terão direito a meia-entrada na 32ª Feira Nacional do Doce (Fenadoce). A partir desta edição, visitantes que comprovarem residência no município poderão pagar R$ 10 pelo ingresso nas segundas, terças e quartas-feiras, mantendo o benefício tradicional de receber um doce cortesia.

A medida vale durante todo o período da feira, que será realizada de 15 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce.

Para obter o desconto, será necessário apresentar um comprovante de residência em Pelotas — como conta de água, luz ou telefone — no momento da compra do ingresso nas bilheterias do evento.

Segundo Daniel Centeno, conselheiro gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas e integrante da comissão organizadora da Fenadoce, a iniciativa surgiu a partir de uma demanda recorrente da comunidade local.

— Era uma cobrança grande que a gente não tinha um incentivo para o público de Pelotas. O objetivo é incentivar a comunidade a visitar a feira, a conhecer a nossa cultura. Nada melhor do que estar lá para falar bem da Fenadoce — afirma.

Mesmo com o desconto, visitantes pelotenses receberão um doce cortesia. Divulgação / Fenadoce

A expectativa da organização é ampliar a presença dos moradores da cidade nos pavilhões da feira. Conforme Centeno, a ação será tratada como um projeto-piloto e passará por avaliação após o evento para medir a adesão do público e analisar a possibilidade de manutenção nos próximos anos.

Serviço da 32ª Fenadoce

Quando: de 15 de julho a 2 de agosto de 2026.

Onde: Centro de Eventos Fenadoce (Pelotas).

Ingressos (Geral): R$ 20 (segunda a quarta-feira) e R$ 22 (quinta-feira a domingo). Cada bilhete dá direito a um doce.

Promoção Pelotas: R$ 10 (segunda a quarta-feira) mediante comprovação de residência em Pelotas.

Estacionamento: R$ 16 por veículo.

Horários de funcionamento: