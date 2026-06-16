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Moradores de Pelotas terão desconto no ingresso da Fenadoce; saiba como vai funcionar

Benefício inédito vale para segundas, terças e quartas-feiras mediante comprovante de residência; evento ocorre de 15 de julho a 2 de agosto

Igor Islabão

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