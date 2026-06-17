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Minha Casa, Minha Vida terá mais de 1,2 mil novas moradias em Pelotas e Rio Grande

Investimento habitacional busca beneficiar famílias de baixa renda na região; saiba quais são os critérios exigidos para receber os imóveis

Laura Cosme

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