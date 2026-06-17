Minha Casa, Minha Vida terá mais de 1,2 mil novas moradias em Pelotas e Rio Grande

Empreendimentos atenderão famílias em situação de vulnerabilidade, moradores de áreas de risco e atingidos pelas enchentes. Gabriela Plentz / Agência RBS

A Zona Sul do Estado poderá receber 1.222 novas moradias populares por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. O total reúne 512 unidades confirmadas para Rio Grande e outras 710 previstas para Pelotas, em diferentes modalidades habitacionais anunciadas pelo Ministério das Cidades nesta semana.

Em Rio Grande, os empreendimentos aprovados integram a modalidade Minha Casa, Minha Vida Entidades. Já em Pelotas, as moradias serão viabilizadas por meio do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução e da Faixa 1 do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

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Rio Grande tem três empreendimentos confirmados

Para o município, foram aprovados os residenciais Recanto da Lagoa I e Recanto da Lagoa II, com 200 unidades habitacionais cada. Os empreendimentos serão construídos nas proximidades da Justiça Federal e do canalete da Major Carlos Pinto.

Também foi confirmado o Residencial Miguel Lobato, com 112 moradias, no bairro Junção, próximo ao Terminal Rodoviário.

Segundo a arquiteta da prefeitura Andréa dos Santos, além das unidades já autorizadas, o município recebeu sinal verde do Ministério das Cidades para retomar a análise de outros projetos habitacionais que estavam em avaliação pela Caixa Econômica Federal.

— Tivemos a liberação para retomar a análise de quatro áreas do município que estavam em avaliação pela Caixa na modalidade de Fundo de Arrendamento Residencial. A expectativa é ampliar ainda mais a oferta habitacional em Rio Grande, podendo alcançar aproximadamente 900 moradias contempladas pelo programa — explica.

O programa é voltado principalmente para famílias enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada à população de menor renda, e utiliza recursos do Fundo de Arrendamento Residencial para financiar a construção das moradias.

Com a retomada da análise, quatro áreas da cidade voltam a ser consideradas para futuros empreendimentos habitacionais. Ainda não há definição sobre o cronograma para o início das obras.

Pelotas terá moradias para famílias atingidas pelas enchentes

Em Pelotas, o governo federal autorizou a construção de 110 unidades habitacionais por meio do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, programa criado para atender famílias que perderam suas casas ou tiveram imóveis comprometidos durante as enchentes de 2024.

As moradias serão destinadas a famílias previamente cadastradas pela prefeitura.

Inicialmente, os beneficiários receberam autorização para adquirir imóveis prontos de até R$ 200 mil no mercado imobiliário. No entanto, segundo o município, 110 famílias não conseguiram concluir a compra por falta de imóveis compatíveis ou devido a problemas de documentação.

Com a nova autorização, o município poderá construir unidades habitacionais específicas para atender esse grupo.

O investimento estimado é de aproximadamente R$ 22 milhões, considerando o limite de R$ 200 mil por moradia previsto pelo programa.

Além dessas unidades, Pelotas também foi contemplada com outras moradias por meio da Faixa 1 do FAR, totalizando as 710 unidades previstas para o município.

Quem pode ser beneficiado

A seleção dos beneficiários seguirá critérios estabelecidos pelo governo federal e pelos municípios. Entre os principais requisitos estão:

Cadastro atualizado nos programas habitacionais do município;

nos programas habitacionais do município; Renda familiar compatível com a faixa do programa;

com a faixa do programa; Não possuir imóvel residencial;

residencial; Não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais federais;

por programas habitacionais federais; Atender critérios de prioridade, como famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, idosos, moradores de áreas de risco ou em situação de vulnerabilidade social.

Os critérios específicos de cada empreendimento serão detalhados nos editais de cadastramento e seleção que serão publicados posteriormente.





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