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Mais de R$ 314 mil serão destinados a projetos sociais de Rio Grande; veja entidades contempladas

Fundo do Sicredi selecionou 20 iniciativas nas áreas de educação, saúde, esporte, cultura e assistência social para receber recursos em 2026

Laura Cosme

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