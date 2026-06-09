Mais de R$ 314 mil serão destinados a projetos sociais de Rio Grande; veja entidades contempladas

Ao todo, 41 entidades apresentaram projetos para a edição deste ano. Laura Cosme / Agência RBS

Vinte projetos sociais de Rio Grande foram selecionados para receber recursos do Fundo Social do Sicredi em 2026. O anúncio das entidades contempladas foi realizado nesta terça-feira (9), durante evento promovido pela cooperativa.

Neste ano, o município receberá R$ 314,4 mil, valor quase três vezes superior ao destinado na edição anterior. Os recursos serão aplicados em iniciativas nas áreas de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, inclusão social, meio ambiente e desenvolvimento comunitário.

Segundo o gerente da agência Sicredi Presidente Vargas, Jalber Madruga, o aumento dos recursos acompanha o crescimento da cooperativa no município.

— Em 2024 foram destinados R$ 101 mil. Em 2025 passamos para R$ 114 mil e, neste ano, ultrapassamos os R$ 314 mil. Esse crescimento reflete a confiança da comunidade no cooperativismo e permite ampliar o retorno social para a população — afirma.

Entre os projetos contemplados estão propostas voltadas à qualificação de espaços escolares, aquisição de equipamentos para instituições de saúde e assistência social, além de ações culturais e esportivas.

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Ao todo, 41 entidades apresentaram projetos para a edição deste ano. Destas, 20 foram selecionadas.

— Gostaríamos de atender um número ainda maior de instituições. Foram 41 entidades inscritas e 20 contempladas. Mesmo assim, ficamos satisfeitos em contribuir com iniciativas que geram impacto positivo na comunidade — destaca Madruga.

As entidades selecionadas agora passam pela etapa de formalização dos convênios e envio da documentação necessária para a liberação dos recursos. Após a conclusão desse processo, os projetos poderão ser executados e acompanhados pela cooperativa.

Crescimento da cooperativa

O Sicredi possui atualmente quatro agências em Rio Grande, localizadas nos bairros Presidente Vargas, Aquidaban, Vila da Quinta e Cassino, e reúne mais de 15 mil associados no município.

Segundo Madruga, o crescimento do quadro de associados contribui diretamente para a ampliação dos recursos destinados ao Fundo Social.

— Quanto mais a cooperativa cresce, mais resultados são gerados e mais recursos retornam à comunidade por meio de iniciativas como essa — afirma.

Para participar do Fundo Social, as entidades precisam ser legalmente constituídas, não possuir fins lucrativos e atuar na área de abrangência da cooperativa. Os projetos são avaliados com base em critérios como impacto social, viabilidade de execução e benefícios para a comunidade.

Entidades contempladas

Santa Casa do Rio Grande

Escola Professor Manoel Martins Mano

Brigada Militar — Sala Interativa do Proerd

Entidade Cooperativa de Reciclagem Santa Rita

Associação Águia de Artes Marciais

Congregação Evangélica Luterana São João

Centro Social João Calábria

Banda Marcial Alfredo Ferreira Rodrigues

Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente

Panapana — Projeto Dragon Boat: o poder da canoagem coletiva para sobreviventes do câncer de mama de Rio Grande e região

EMEI Fraternidade

Instituto Cultural Filhos de Aruanda

Aapecan

Associação Arsenal de Esportes

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

EMEI Vila da Quinta — Projeto Cuidar de Quem Cuida: roda de escuta e acolhimento

EMEF Luiza Tavares — Projeto Tecnologia com Propósito: conectando escola e comunidade

Escola Cristóvão Pereira — Projeto Revitalização Escolar: uma proposta motivadora para renovar os espaços de convivência

Sociedade Espírita Recanto de Luz

CPM Ana Neri — Projeto Hidra



