Mais de R$ 314 mil serão destinados a projetos sociais de Rio Grande; veja entidades contempladas

Vinte projetos sociais de Rio Grande foram selecionados para receber recursos do Fundo Social do Sicredi em 2026. O anúncio das entidades contempladas foi realizado nesta terça-feira (9), durante evento promovido pela cooperativa.
Neste ano, o município receberá R$ 314,4 mil, valor quase três vezes superior ao destinado na edição anterior. Os recursos serão aplicados em iniciativas nas áreas de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, inclusão social, meio ambiente e desenvolvimento comunitário.
Segundo o gerente da agência Sicredi Presidente Vargas, Jalber Madruga, o aumento dos recursos acompanha o crescimento da cooperativa no município.
— Em 2024 foram destinados R$ 101 mil. Em 2025 passamos para R$ 114 mil e, neste ano, ultrapassamos os R$ 314 mil. Esse crescimento reflete a confiança da comunidade no cooperativismo e permite ampliar o retorno social para a população — afirma.
Entre os projetos contemplados estão propostas voltadas à qualificação de espaços escolares, aquisição de equipamentos para instituições de saúde e assistência social, além de ações culturais e esportivas.
Ao todo, 41 entidades apresentaram projetos para a edição deste ano. Destas, 20 foram selecionadas.
— Gostaríamos de atender um número ainda maior de instituições. Foram 41 entidades inscritas e 20 contempladas. Mesmo assim, ficamos satisfeitos em contribuir com iniciativas que geram impacto positivo na comunidade — destaca Madruga.
As entidades selecionadas agora passam pela etapa de formalização dos convênios e envio da documentação necessária para a liberação dos recursos. Após a conclusão desse processo, os projetos poderão ser executados e acompanhados pela cooperativa.
Crescimento da cooperativa
O Sicredi possui atualmente quatro agências em Rio Grande, localizadas nos bairros Presidente Vargas, Aquidaban, Vila da Quinta e Cassino, e reúne mais de 15 mil associados no município.
Segundo Madruga, o crescimento do quadro de associados contribui diretamente para a ampliação dos recursos destinados ao Fundo Social.
— Quanto mais a cooperativa cresce, mais resultados são gerados e mais recursos retornam à comunidade por meio de iniciativas como essa — afirma.
Para participar do Fundo Social, as entidades precisam ser legalmente constituídas, não possuir fins lucrativos e atuar na área de abrangência da cooperativa. Os projetos são avaliados com base em critérios como impacto social, viabilidade de execução e benefícios para a comunidade.
Entidades contempladas
- Santa Casa do Rio Grande
- Escola Professor Manoel Martins Mano
- Brigada Militar — Sala Interativa do Proerd
- Entidade Cooperativa de Reciclagem Santa Rita
- Associação Águia de Artes Marciais
- Congregação Evangélica Luterana São João
- Centro Social João Calábria
- Banda Marcial Alfredo Ferreira Rodrigues
- Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente
- Panapana — Projeto Dragon Boat: o poder da canoagem coletiva para sobreviventes do câncer de mama de Rio Grande e região
- EMEI Fraternidade
- Instituto Cultural Filhos de Aruanda
- Aapecan
- Associação Arsenal de Esportes
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
- EMEI Vila da Quinta — Projeto Cuidar de Quem Cuida: roda de escuta e acolhimento
- EMEF Luiza Tavares — Projeto Tecnologia com Propósito: conectando escola e comunidade
- Escola Cristóvão Pereira — Projeto Revitalização Escolar: uma proposta motivadora para renovar os espaços de convivência
- Sociedade Espírita Recanto de Luz
- CPM Ana Neri — Projeto Hidra
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